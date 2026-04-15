ΗΠΑ: Άρση των κυρώσεων σε βάρος της κεντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας - iefimerida.gr

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την άρση των κυρώσεων σε βάρος της κεντρικής τράπεζας της Βενεζουέλας και άλλων τριών τραπεζών της χώρας αυτής.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τον Μάρτιο για αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων Καράκας-Ουάσινγκτον οι οποίες είχαν διακοπεί το 2019.