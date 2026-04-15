Οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις δύο κινεζικές τράπεζες αν αποδειχθεί ότι βοήθησαν στη χρηματοδότηση του Ιράν - iefimerida.gr

Ενδείξεις πως κινεζικές τράπεζες συμμετείχαν στην χρηματοδότηση του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, φαίνεται πως έχουν οι ΗΠΑ και απειλούν με κυρώσεις.

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να μίλησε για αγκαλιές με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όμως την ίδια ημέρα οι ΗΠΑ «έτριξαν τα δόντια» σε κινεζικές τράπεζες.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απέστειλαν επιστολές σε δύο από αυτές, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο επιβολής δευτερογενών κυρώσεων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υποστηρίζουν συναλλαγές που συνδέονται με το Ιράν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δύο κινεζικές τράπεζες έλαβαν επιστολές από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ», δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη. «Δεν πρόκειται να κατονομάσω τις τράπεζες, αλλά τους είπαμε ότι αν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι υπάρχουν ιρανικά χρήματα που διακινούνται μέσω των λογαριασμών τους, τότε είμαστε διατεθειμένοι να επιβάλουμε δευτερογενείς κυρώσεις».

Μετά την «Επική Οργή», η «Οικονομική Οργή»

Ο Μπέσεντ μίλησε μια μέρα μετά την απειλή του υπουργείου του να επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που «συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του Ιράν». Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία ως «Οικονομική Οργή», παραφράζοντας το όνομα της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, που ονομάστηκε «Επική Οργή», στα αγγλικά «Epic Fury».

Οι δευτερεύουσες κυρώσεις περιλαμβάνουν την τιμωρία των μερών που συνεργάζονται με οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις. Το μέτρο έχει σχεδιαστεί για να αναγκάσει εταιρείες, τράπεζες και άτομα να επιλέξουν μεταξύ της συνεργασίας με τις ΗΠΑ ή με το μέρος που έχει υποστεί κυρώσεις. Η ρύθμιση αυτή θέτει ένα δύσκολο δίλημμα, καθώς ο ρόλος του αμερικανικού δολαρίου στην παγκόσμια οικονομία παραμένει κυρίαρχος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση του Ιράν, η προειδοποίηση αφορά οντότητες που διαπιστώνεται ότι αγοράζουν ή διευκολύνουν την αγορά πετρελαίου και άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη χώρα της Μέσης Ανατολής.



Ειδικά στην περίπτωση των κινεζικών τραπεζών, η προοπτική επιβολής δευτερογενών κυρώσεων αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζουν να συναντηθούν στα μέσα Μαΐου, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν αλλά «βλέπει» συμφωνία

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ διέψευσε πως ήταν οι ΗΠΑ που ζήτησαν παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.

«Είδα κάποια δημοσιεύματα - και πάλι, ανακριβή δημοσιεύματα - σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τα οποία είχαμε ζητήσει επίσημα παράταση της εκεχειρίας. Αυτό δεν ισχύει», σημείωσε.

«Αυτή τη στιγμή, παραμένουμε πολύ αφοσιωμένοι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, σε αυτές τις συνομιλίες», πρόσθεσε. Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ «αισθάνονται αισιόδοξες για τις προοπτικές μιας συμφωνίας» με το Ιράν και παρέπεμψε στις σχετικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς.