Μπαράζ αναρτήσεων του Τραμπ: Οι ΗΠΑ στο εξής απαγορεύουν στο Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο, «φτάνει πια!» - iefimerida.gr

Σαφή εντολή στο Ισραήλ να μη βομβαρδίζει στο εξής τον Λίβανο έδωσαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. ﻿

Αναφερόμενος σε μια υπό επεξεργασία συμφωνία με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι στο εξής οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να βομβαρδίζουν τον Λίβανο και πως εκείνες θα ρυθμίσουν το θέμα με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συμφωνία αυτή δεν αφορά σε καμία περίπτωση στον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα χειριστούν την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Του έχει ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ να το πράξει από τις ΗΠΑ. Φτάνει πια!!!», σημείωσε.

Ο Τραμπ τόνισε πως δεν θα δοθούν χρήματα στο Ιράν

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι «χρήματα δεν θα αλλάξουν χέρια με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή».

Νωρίτερα, ο ιστότοπος Axios είχε γράψει πως ΗΠΑ και Ιράν επεξεργάζονται ένα σχέδιο που προβλέπει αποδέσμευση δεσμευμένων κεφαλαίων του Ιράν, ύψους 20 δισ. δολαρίων, ώστε το Ιράν να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για αυτά τα αποθέματα, ο Τραμπ έγραψε πως «οι ΗΠΑ θα λάβουν όλη την πυρηνική ''σκόνη'' που δημιούργησαν τα αμερικανικά βομβαρδιστικά κατά τις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025».

Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά παραμένει ο ναυτικός αποκλεισμός

Η απαγόρευση προς το Ισραήλ να χτυπά στον Λίβανο έρχεται εν μέσω καταιγισμού ειδήσεων γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Λίγο νωρίτερα, το Ιράν ανακοίνωσε το «πλήρες άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία, κίνηση που επικρότησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.