ΗΠΑ: Ο πρώην αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε - iefimerida.gr

Ένας πρώην αντικυβερνήτης στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, ο Τζάστιν Φέρφαξ, σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο Δημοκρατικός πολιτικός έκανε το έγκλημα τα ξημερώματα της Πέμπτης, τοπική ώρα, κι ενώ τα παιδιά τους ήταν μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της κομητείας, ο Φέρφαξ και η σύζυγός του ήταν σε διαδικασία διαζυγίου και ερευνάται αν υπήρχαν διαμάχες μεταξύ τους.

Ο Φέρφαξ είχε διατελέσει αντικυβερνήτης στη Βιρτζίνια από το 2018 έως το 2022. Το 2019 είχε κατηγορηθεί από δύο γυναίκες για σεξουαλική επίθεση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις που καλούσαν σε παραίτησή του. Τότε, ο ίδιος είχε αρνηθεί τους ισχυρισμούς και ολοκλήρωσε τη θητεία του.

