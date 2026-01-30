Οι ΗΠΑ αναστέλλουν κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας - iefimerida.gr

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως προχωρά στην αναστολή κυρώσεων που επέβαλε για να διευκολυνθεί η εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Οι συναλλαγές της γιγάντιας δημόσιας επιχείρησης Petróleos de Venezuela (PdVSA) και των εταιρειών στις οποίες διακρατεί τουλάχιστον το 50% του μετοχικού κεφαλαίου είναι πλέον «εγκεκριμένες», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ωστόσο την απόφαση συνοδεύουν όροι προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο της χώρας να καταλήγει στη Ρωσία, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στην Κούβα και στην Κίνα.