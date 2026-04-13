Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και των Στενών του Ορμούζ κατ' εντολή Τραμπ - iefimerida.gr

Ο στρατός των ΗΠΑ έκανε γνωστή την πρόθεσή του να προχωρήσει από το απόγευμα στην επιβολή αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών Ουάσιγκτον - Τεχεράνης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις 17:00 ώρα Ελλάδας, περιλαμβάνοντας πλοία όλων των εθνικοτήτων. Αυτή η εξέλιξη, μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες, προκάλεσε άμεση αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 8% στην Ασία.

Ο πρόεδρος Τραμπ απέδωσε την αποτυχία των συνομιλιών στην άρνηση του Ιράν να εγκαταλείψει την πυρηνική οπλοκατοχή. Αντίθετα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί κατηγόρησε τους Αμερικανούς για «μαξιμαλισμό», υποστηρίζοντας ότι ήταν κοντά σε συμφωνία.

Το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα υποχωρήσει στις απειλές για το Στενό του Χορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να διεκδικούν τον πλήρη έλεγχο. Αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του αποκλεισμού να κάμψει την Τεχεράνη.

Παρά την αποχώρηση των αντιπροσωπειών, οι διαπραγματεύσεις για την κρίση παραμένουν ανοιχτές. Στον Λίβανο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ διπλωματικές διεργασίες επιδιώκουν πλήρη ισραηλινή αποχώρηση και τερματισμό των συγκρούσεων.

Αφού ενέσκηψε το αδιέξοδο, για το οποίο ΗΠΑ και Ιράν επιρρίπτουν την ευθύνη η μια πλευρά στην άλλη, το Πακιστάν, η χώρα που υπήρξε οικοδέσποινα των διαπραγματεύσεων, κάλεσε να τηρηθεί η ανακωχή δυο εβδομάδων που συμφωνήθηκε την περασμένη Τετάρτη ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν.

Όμως καμιά από τις δυο πλευρές δεν έχει εκφραστεί ξεκάθαρα ως αυτό το στάδιο για το μέλλον της κατάπαυσης του πυρός, που θεωρητικά θα διαρκέσει ως την 22η Απριλίου.

Η αποτυχία του εγχειρήματος επιτείνει τους φόβους πως θα ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε 6.000 και πλέον ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, ενώ προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία.

Σχέδιο αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες πως θα προχωρήσουν στην επιβολή, από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αποκλεισμού «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (...) και τον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Μετά την αναγγελία του αποκλεισμού αυτού, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς (+8%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

«Δυο δάχτυλα» πριν τη συμφωνία – Κλιμακώνεται η ένταση

Μολονότι διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες 20 και πλέον ωρών στην Ισλαμαμπάντ είχαν αρχίσει «καλά» και ότι στα «περισσότερα» ζητήματα οι χώρες θα μπορούσαν να συμφωνήσουν, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε την αποτυχία της διαπραγμάτευσης στην άρνηση του Ιράν να αποκηρύξει διά παντός την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε από την πλευρά του ότι τα μέρη είχαν φτάσει «δυο δάχτυλα» από τη σύναψη συμφωνίας, αποδίδοντας το ναυάγιο στον «μαξιμαλισμό» των Αμερικανών.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ αναφέρθηκε σε «ατμόσφαιρα καχυποψίας και δυσπιστίας», εκτιμώντας ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία σε μία μόνο συνάντηση.

Απειλές για τα Στενά του Ορμούζ και αμφιβολίες για τον αποκλεισμό

Οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «διαδικασία αποκλεισμού» όλων των πλοίων που επιχειρούν να περάσουν από το στενό του Χορμούζ, ενώ γίνεται λόγος για αποστολή ναρκαλιευτικών από τη Βρετανία και άλλες χώρες.

Το Ιράν διαμηνύει ότι «δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε καμιά απειλή», με τους Φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, δεξαμενόπλοια κάνουν αναστροφή, ενώ εκατοντάδες άλλα παραμένουν αποκλεισμένα, την ώρα που αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να κάμψει την Τεχεράνη.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στον Λίβανο – Διπλωματικές διεργασίες

Αν και οι αντιπροσωπείες αποχώρησαν από το Πακιστάν, δεν απέκλεισαν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με την Ουάσιγκτον να δηλώνει ότι έχει καταθέσει την τελική της πρόταση.

Στο μέτωπο του Λιβάνου, προγραμματίζονται νέες συνομιλίες, ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, με θύματα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Ισραήλ επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός δεν καλύπτει τον Λίβανο, ενώ η Βηρυτός ζητά την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων μέσω διαπραγματεύσεων.