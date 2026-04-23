Ο στρατός των ΗΠΑ αναχαίτισε τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια σε ασιατικά ύδατα - iefimerida.gr

Οι εντάσεις στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού και του Περσικού Κόλπου φαίνεται να έχουν κλιμακωθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters και πηγές του ναυτιλιακού τομέα, γίνονται αναφορές για περιστατικά που αφορούν εμπορικά πλοία ιρανικής σημαίας.

Αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις φέρεται να έχουν αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια με ιρανική σημαία σε ασιατικά ύδατα και τα κατευθύνουν μακριά από τις θέσεις τους κοντά στην Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα.

Αυξημένη ένταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ

Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένη ένταση γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως, γεγονός που έχει εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία πλοία άλλαξαν πορεία ή καθοδηγήθηκαν εκτός συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών, ενώ γίνεται λόγος και για επιχειρήσεις παρακολούθησης πλοίων που συνδέονται με το ιρανικό θαλάσσιο εμπόριο.

Από την πλευρά του, το Ιράν φέρεται επίσης να έχει αναφέρει περιστατικά κατάληψης ή ελέγχου εμπορικών πλοίων στην περιοχή του Κόλπου, στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης στη θαλάσσια ζώνη.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πλήρης και ανεξάρτητα επιβεβαιωμένη εικόνα για το εύρος και τη φύση των περιστατικών.