Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αμερικανίδα τζιχαντίστρια σχεδίαζε να ανατινάξει το Καπιτώλιο της Ν. Υόρκης -Στο στόχαστρο και ο Λευκός Οίκος - iefimerida.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές αρχές μετά τη σύλληψη μιας 35χρονης οπαδού του ISIS, η οποία κατηγορείται ότι σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτώλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οπαδός του ISIS σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτώλιο της Νέας Υόρκης με στόχο την πρόκληση μέγιστης καταστροφής και τη δολοφονία γερουσιαστών. Για τον σκοπό αυτό, μελετούσε τα μέτρα ασφαλείας, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο μεταμφίεσης.

Τα σχέδιά της δεν περιορίζονταν στο Καπιτώλιο, καθώς είχε συζητήσει με πληροφοριοδότες του FBI το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονταν η Times Square την παραμονή Πρωτοχρονιάς και ο Λευκός Οίκος.

Το FBI, που την παρακολουθούσε για εβδομάδες, προχώρησε στη σύλληψή της. Μετά τη σύλληψη, η ίδια δήλωσε στους πράκτορες ότι γνώριζε την πολυετή ποινή κάθειρξης που αντιμετώπιζε για υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η 35χρονη οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, ενώ η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης ευχαρίστησε τις αρχές για την αποτροπή της επίθεσης. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν δρούσε μόνη της ή είχε συνεργούς.

Η Τζέσικα Μπόουι συνελήφθη στις 19 Αυγούστου από πράκτορες του FBI και αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση (ISIS), σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τις αμερικανικές Αρχές, η γυναίκα είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω του Διαδικτύου και είχε μεταστραφεί στο Ισλάμ πριν από περίπου πέντε χρόνια. Φέρεται μάλιστα να χρησιμοποιούσε και το ισλαμικό όνομα «Αΐσα Σαΐφ».

«Θέλω να καταστρέψω όσο περισσότερο μπορώ το κτίριο»

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, η Αμερικανίδα τζιχαντίστρια, οπαδός του ISIS, μίλησε σε πληροφοριοδότη του FBI για το σχέδιό της να χτυπήσει το Καπιτώλιο σε ημέρα κατά την οποία θα βρίσκονταν εκεί όσο το δυνατόν περισσότεροι γερουσιαστές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέρεται να είπε ότι ήθελε να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καταστροφή στο κτίριο, να σκοτώσει γερουσιαστές την ώρα της συνεδρίασης και να καταστρέψει σημαντικά έγγραφα.

Για να μελετήσει τα μέτρα ασφαλείας, φέρεται να σχεδίαζε ακόμη και να κάνει πικνίκ κοντά στο Καπιτώλιο, παρατηρώντας την περιοχή και τις κινήσεις των Αρχών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπόουι φέρεται επίσης να είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να μεταμφιεστεί σε διανομέα φαγητού και να χρησιμοποιήσει τσάντα DoorDash ως κάλυψη για να προσεγγίσει το κτίριο και να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι είχε ήδη προμηθευτεί υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βόμβας, μεταξύ άλλων καρφιά που θα λειτουργούσαν ως θραύσματα.

Στο στόχαστρο η Times Square και ο Λευκός Οίκος

Η υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται να μην περιοριζόταν στο Καπιτώλιο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η οπαδός του ISIS φέρεται να συζήτησε με πληροφοριοδότες του FBI το ενδεχόμενο να επιστρέψει στις ΗΠΑ μετά από διαφυγή στη Συρία και να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις.

Μεταξύ των στόχων που φέρεται να ανέφερε ήταν η Times Square την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή συγκεντρώνει τεράστιο πλήθος επισκεπτών.

Φέρεται επίσης να είχε αναφερθεί στον Λευκό Οίκο και στον πρόεδρο των ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι μια τέτοια επίθεση θα ήταν πολύ δυσκολότερη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Aρχές υποστηρίζουν ότι η Μπόουι είχε καταβάλει 200 δολάρια σε πληροφοριοδότη για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση κατασκευής εκρηκτικών και είχε εκφράσει την επιθυμία να χρηματοδοτήσει μια «μεγάλη επιχείρηση».

Η έρευνα του FBI είχε ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες πριν από τη σύλληψή της, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι η ριζοσπαστικοποίησή της έγινε κυρίως μέσω διαδικτύου.

Μετά τη σύλληψή της, η Μπόουι φέρεται να είπε στους πράκτορες του FBI: «Δεν υπάρχει τρόπος να με βοηθήσετε, ξέρετε αρκετά», ενώ φέρεται να γνώριζε ήδη ότι η κατηγορία για παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική οργάνωση θα μπορούσε να επισύρει ποινή έως και 20 χρόνια κάθειρξης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 35χρονη επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου την Πέμπτη. Ο δικηγόρος της δεν είχε σχολιάσει άμεσα την υπόθεση.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ευχαρίστησε το FBI και τις υπόλοιπες υπηρεσίες ασφαλείας για την αποτροπή της πιθανής επίθεσης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεση απειλή.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κατά πόσο η 35χρονη δρούσε μόνη της ή είχε επαφές με άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μελλοντικές επιθέσεις.