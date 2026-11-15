 Ιορδανία: Τρεις άνδρες καταδικάστηκαν σε θάνατο δι' απαγχονισμού αφού κρίθηκαν ένοχοι για την επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο Καράκ
ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Τρεις άνδρες καταδικάστηκαν σε θάνατο δι' απαγχονισμού αφού κρίθηκαν ένοχοι για την επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο Καράκ

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Η εκκλησία στο Κάρακ όπου έγινε η επίθεση
Η εκκλησία στο Κάρακ όπου έγινε η επίθεση / Φωτογραφία: AP

Η δικαιοσύνη στην Ιορδανία καταδίκασε σήμερα σε θάνατο δι' απαγχονισμού τρεις άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για μια φονική επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο κυβερνείο Καράκ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πρόκειται για μια επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 25.

«Το Δικαστήριο Κρατικής Ασφαλείας εξέδωσε σήμερα το πρωί την ετυμηγορία του, καταδικάζοντας σε θάνατο τους τρεις άνδρες που διέπραξαν την επίθεση στην περιοχή Χαμούντ, στο Καράκ, στις 23 Οκτωβρίου», ανέφερε ο ιορδανικός στρατός σε ανακοίνωσή του.

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Οι τρεις άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για «τρομοκρατικές ενέργειες που προκάλεσαν θανάτους, κατοχή όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τη διάπραξη επιθέσεων και συνωμοσία για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών και προώθηση ιδεών τρομοκρατικής οργάνωσης», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι καταδικασθέντες μπορούν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο.

Η επίθεση στον ναό

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε αυτή την πρωτοφανή επίθεση εναντίον χριστιανών στην Ιορδανία, την οποία διέπραξαν τρεις ένοπλοι στο χωριό Χαμούντ.

Οι δράστες εισέβαλαν στον περίβολο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και άνοιξαν πυρ εναντίον των πιστών που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή, επεσήμανε η αστυνομία. Οι τρεις ένοπλοι συνελήφθησαν αργότερα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο κυβερνείο Καράκ.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β' έκανε λόγο για "τρομοκρατική επίθεση" και επισκέφθηκε τους τραυματίες της επίθεσης, ενώ δεσμεύθηκε ότι θα επιβληθεί στους δράστες "πολύ αυστηρή" ποινή.

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Στο κυβερνείο Καράκ, με περίπου 375.000 κατοίκους, ζει μεγάλη χριστιανική κοινότητα. Οι χριστιανοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της Ιορδανίας, η πλειονότητα των οποίων είναι σουνίτες.

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