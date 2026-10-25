Ιορδανία: Συγκλονίζει επιζήσασα της επίθεσης στην εκκλησία - Είδε τον ξάδελφό της να πεθαίνει μπροστά της - iefimerida.gr

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες διήρκησε αρκετά λεπτά. Οι κηδείες τελέστηκαν σήμερα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ, κατά τη διάρκεια κηδείας, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του βασιλιά Αμπντάλα, ο οποίος διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντήσουν με «σιδηρά πυγμή» στην εξτρεμιστική τρομοκρατία.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν σαράντα. Οι κηδείες οκτώ θυμάτων, με τα φέρετρά τους τυλιγμένα στην ιορδανική σημαία, τελέστηκαν στο χωριό Χαμούντ όπου συνέβη η τραγωδία.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τους δράστες της επίθεσης και παραμένει άγνωστο εάν συνδέονται με κάποια οργάνωση. Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει προχωρήσει σε ανάληψη της ευθύνης για το χτύπημα.

Παρά το φρικτό έγκλημα, ο ιερέας Γιουχάνα Χαμάτι, μιλώντας πριν από τις κηδείες, έστειλε από την εκκλησία ένα μήνυμα αγάπης, ειρήνης και καθησύχασης προς ολόκληρο τον κόσμο ως απάντηση στη βία.

Μόλις οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του ναού στην Ιορδανία, η Σαχάρα αλ Χάλσα βρισκόταν πίσω από μία κολόνα όταν άκουσε τους πυροβολισμούς και τους ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι, κατά τη διάρκεια της επικήδειας τελετής για την κόρη του ξαδέλφου της.

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Όταν εκείνη έτρεξε για να ξεφύγει από το χάος, είπε πως είδε τους δράστες και έναν άλλο ξάδελφό της να κείτεται τραυματισμένος στο έδαφος.

«Πήγα σε εκείνον και είπα: Άσεμ, Άσεμ, αγάπη μου, απάντησέ μου», περιέγραψε. Ανέφερε πως εκείνος άνοιξε τα μάτια του και την κοίταξε, όμως «είχε πια χαθεί».

Η επίθεση της Παρασκευής στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο κυβερνείο Καράκ, σε απόσταση περίπου 120 χλμ νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμάν, οδήγησε τον βασιλιά Αμπντάλα, σύμμαχο των ΗΠΑ στη μάχη εναντίον ισλαμιστικών ομάδων, να διατάξει τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντήσουν με «σιδηρά πυγμή» σε αυτό που οι αρχές περιέγραψαν ως εξτρεμιστική τρομοκρατία.

Μήνυμα αγάπης και ειρήνης

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες διήρκησε αρκετά λεπτά. Οι κηδείες τελέστηκαν σήμερα.

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Οκτώ από τα φέρετρα με τις σορούς των θυμάτων είχαν τυλιχτεί με τη σημαία της Ιορδανίας προτού ταφούν σε ένα κοιμητήριο στο χωριό Χαμούντ, όπου η επίθεση έλαβε χώρα. Συγγενείς και ιερείς είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Σαράντα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην σπάνια αυτή επίθεση εναντίον της χριστιανικής μειονότητας.

Σε δηλώσεις που έκανε από το σπίτι της, απ’ όπου είναι ορατός ο κόκκινος τρούλος του ναού του Αγίου Γεωργίου, η αλ Χάλσα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Θεός πρέπει να της έσωσε τη ζωή.

«Η ζωή μου ξεκινά τώρα, διότι θα πέθαινα», τόνισε, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Ζιάντ αλ Χάλσα.

Οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει προς το παρόν τους δράστες, ενώ επισημαίνουν πως είναι πολύ νωρίς να καθοριστεί εάν συνδέονται με κάποια γνωστή οργάνωση εντός ή εκτός της Ιορδανίας.

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Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης

Ο Ζιάντ είπε πως έτρεξε προς τον ναό, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς, περιγράφοντας το αίσθημα της ανακούφισης όταν συνειδητοποίησε πως η Σαχάρ, την οποία περιέγραψε ως «την αγάπη της ζωής του», ήταν ασφαλής.

Σε δηλώσεις του πριν από τις κηδείες, ο ιερέας Γιουχάνα Χαμάτι ανέφερε:

«Το μήνυμά μας από αυτήν την εκκλησία, από αυτόν τον χώρο όπου διαπράχθηκε αυτό το φρικτό έγκλημα, είναι ένα μήνυμα αγάπης, ειρήνης και καθησύχασης. Ένα μήνυμα που στέλνουμε σε ολόκληρο τον κόσμο».