Πρεσβεία του Ισραήλ για το τρομοκρατικό χτύπημα στον Άγιο Γεώργιο Ιορδανίας: «Συγκλονισμένοι για αυτή τη φρικιαστική επίθεση» - iefimerida.gr

Τη βαθιά θλίψη της για την πολύνκερή τρομοκρατική επίθεση στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία, εκφράζει η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η νέα πρέσβης Πνιvάτ Γιανάι και το προσωπικό της πρεσβείας απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και τη χριστιανική κοινότητα της Ιορδανίας.

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Στην ίδια ανάρτηση της πρεσβείας επισημαίνεται ότι η τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα και ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία ή τη δολοφονία αθώων ανθρώπων. Ούτε στο όνομα της θρησκείας, ούτε στο όνομα κάποιας ιδεολογίας, ούτε στο όνομα οποιουδήποτε σκοπού».

Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα: «Καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία»

«Βαθιά θλίψη και σοκ μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ιορδανία.

Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια μιας εξόδιου ακολουθίας στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Κυβερνείο Καράκ της Ιορδανίας, ένοπλοι τρομοκράτες άνοιξαν πυρ εναντίον των παρευρισκομένων που είχαν συγκεντρωθεί για να θρηνήσουν. Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν.

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Είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς το μέγεθος μιας τέτοιας ωμότητας. Άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί σε έναν ιερό χώρο λατρείας για να αποχαιρετήσουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο - σε μια ιερή στιγμή πένθους, προσευχής και μνήμης - έπεσαν θύματα μιας βίαιης τρομοκρατικής επίθεσης.

Η τρομοκρατία δεν γνωρίζει σύνορα. Δεν σέβεται ούτε την ανθρώπινη ζωή, ούτε τους ιερούς χώρους, ούτε καν τις πιο προσωπικές και κατανυκτικές στιγμές της ανθρωπότητας.

Η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, και το σύνολο του προσωπικού της Πρεσβείας του Ισραήλ εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη και είναι συγκλονισμένοι για αυτή τη φρικιαστική επίθεση και απευθύνουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, τη χριστιανική κοινότητα της Ιορδανίας, τις οικογένειες των θυμάτων και τον λαό της Ιορδανίας.

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Συμμεριζόμαστε το πένθος σας, προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία ή τη δολοφονία αθώων ανθρώπων. Ούτε στο όνομα της θρησκείας, ούτε στο όνομα κάποιας ιδεολογίας, ούτε στο όνομα οποιουδήποτε σκοπού.

Αιωνία η μνήμη των θυμάτων».