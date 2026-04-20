Influencer και τριαθλήτρια πνίγηκε κατά τη διάρκεια αγώνα Ironman -Την είδαν να βυθίζεται, συγκλονίζει μαρτυρία - iefimerida.gr

Τραγικό τέλος είχε μια 38χρονη Βραζιλιάνα τριαθλήτρια και influencer, η οποία πνίγηκε κατά τη διάρκεια αγώνα Ironman στο Τέξας.



Η Mara Flávia εξαφανίστηκε το Σάββατο κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής διαδρομής στη λίμνη Woodlands, που αποτελεί το πρώτο σκέλος από τα τρία εξαντλητικά αγωνίσματα, συνολικής απόστασης περίπου 240 χιλιομέτρων.

Οι αρχές δέχθηκαν τις πρώτες κλήσεις για «αγνοούμενη κολυμβήτρια» νωρίς το πρωί, γύρω στις 7:30, ενώ μόλις μία ώρα νωρίτερα είχε αρχίσει ο αγώνας κολύμβησης των γυναικών.

Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Οι διασώστες αναζήτησαν τη γυναίκα μέσα στη λίμνη,﻿ ενώ ο αγώνας βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, γεγονός που -σύμφωνα με τις Αρχές- δυσχέρανε τις συνθήκες, καθώς η ορατότητα στο νερό ήταν σχεδόν μηδενική. Η σορός της εντοπίστηκε τελικά λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, περίπου τρεις ώρες μετά την εξαφάνισή της, σε βάθος περίπου τριών μέτρων.



Διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πνίγηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Συγκλονίζει μαρτυρία εθελοντή που προσπάθησε να σώσει την influencer

Ένας εθελοντής του Ironman περιέγραψε συγκλονισμένος τον «πανικό και τον φόβο» που βίωσε ο ίδιος και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες, όταν η Flávia, την οποία δεν γνώριζαν προσωπικά, εξαφανίστηκε κάτω από το νερό.

«Όλοι είπαν το ίδιο πράγμα: Βυθίστηκε. Ακριβώς εδώ. Ακριβώς από κάτω μας», αφηγήθηκε. Είπε ότι ένας έμπειρος αθλητής κρατιόταν από την άκρη ενός καγιάκ με «χαμένο βλέμμα», καθώς «μόλις είχε δει κάποιον να εξαφανίζεται κάτω από τα μάτια του». Ο ίδιος προσπάθησε να τη βρει, βουτώντας πολλές φορές, ενώ ανέφερε ότι στην πρώτη από τις προσπάθειες ένιωσε το σώμα της στο πόδι του. Όπως εξήγησε, συνέχισε να ψάχνει με την ελπίδα ότι θα την ανασύρει ζωντανή, χωρίς να συνειδητοποιεί τον κίνδυνο που διέτρεχε ο ίδιος.

Σε μήνυμά του μετά το περιστατικό, εξέφρασε βαθιά λύπη προς την οικογένειά της. «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Λυπάμαι τόσο βαθιά, ειλικρινά, που δεν ήταν αρκετό. Θα μείνει μαζί μου», είπε.