Influencer της K-pop έβαλε τέλος στη ζωή της σε livestream μετά από παρενόχληση από fans συγκροτήματος - iefimerida.gr

Τέλος στη ζωή της φέρεται να έβαλε μία influencer της K-pop κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, έπειτα από επιθέσεις που δέχθηκε διαδικτυακά από θαυμαστές δημοφιλούς boy band.



Η Γιαπωνέζα Μίνα Τσαν, η οποία ζούσε στη Νότια Κορέα, αυτοκτόνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου. Ήταν γνωστή στα social media με το όνομα «sweeter_nk» και γνώριμη φυσιογνωμία μεταξύ των θαυμαστών των ENHYPEN, καθώς διατηρούσε δημοφιλές fan account, παρακολουθούσε συχνά συναυλίες και συναντήσεις θαυμαστών και ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια του Ιάπωνα μέλους του συγκροτήματος, Ni-ki.

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Περιστατικό σε συναυλία εξόργισε τους φαν συγκροτήματος

Ωστόσο, τις ημέρες πριν από τον θάνατό της, μέρος του fandom στράφηκε εναντίον της, κατηγορώντας την ότι είχε ξεπεράσει τα όρια. Στα τέλη Ιουλίου, η Τσαν βρισκόταν σε συναυλία των ENHYPEN στις ΗΠΑ, όπου προσπάθησε να ζητήσει από το μέλος του συγκροτήματος Sunoo να δώσει λουλούδια στον Ni-ki. Η κίνησή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με χρήστες να την κατηγορούν ότι προσπάθησε να επισκιάσει τη συναυλία και να τραβήξει πάνω της την προσοχή.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από livestream του Ni-ki, στις 30 Ιουλίου, κατά το οποίο μίλησε για τη συμπεριφορά των θαυμαστών στις συναυλίες. Αν και δεν ανέφερε ονομαστικά την Τσαν, μίλησε υποτιμητικά για όσους πήγαιναν σε συναυλίες και ενδιαφέρονταν περισσότερο να τραβήξουν την προσωπική προσοχή των μελών του συγκροτήματος, παρά να απολαύσουν την εμφάνισή τους.

«Παντού, όπου πηγαίνουμε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να τους προσέξουμε» είπε, και πρόσθεσε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την ενέργεια και την ατμόσφαιρα μιας συναυλίας.



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Μετά το livestream, η Τσαν δημοσίευσε στο X μια εκτενή απολογία, εκφράζοντας τη βαθιά της μεταμέλεια για τη συμπεριφορά της. Στην ανάρτησή της ανέφερε ότι ένιωθε πως είχε εκμεταλλευτεί την καλοσύνη του Sunoo και ζήτησε συγγνώμη τόσο από τον ίδιο όσο και από τους θαυμαστές του. Παραδέχθηκε επίσης ότι, έχοντας παρευρεθεί πολλές φορές σε fan signs των ENHYPEN, είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν πιο κοντά στα μέλη του συγκροτήματος απ' όσο ήταν στην πραγματικότητα. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της για τη συμπεριφορά της στην Αμερική, σημειώνοντας ότι έβαλε πάνω από όλα την προσωπική της επιθυμία να συναντήσει τον Ni-ki.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, στις 5 Αυγούστου, στις 5:33 τα ξημερώματα, η αστυνομία έλαβε αναφορά για μια Γιαπωνέζα influencer, γύρω στα 20, η οποία επιχειρούσε να αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια livestream στο TikTok. Την επόμενη ημέρα, στις 6 Αυγούστου, λογαριασμός που φέρεται να ανήκει στη μικρότερη αδελφή τής Τσαν επιβεβαίωσε τον θάνατό της μέσω Instagram Story.

Τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου διερευνά το

αστυνομικό τμήμα Yongsan της Σεούλ.

Μετά την είδηση του θανάτου της, δεκάδες θαυμαστές άφησαν μηνύματα στις τελευταίες αναρτήσεις της, εκφράζοντας τη θλίψη τους και στέλνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της.

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Πηγή: Daily Mail