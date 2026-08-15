Ινδονησία: Έφτασαν τους 47 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ -Νέος σεισμός 6,9 ρίχτερ [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοιχτά της Ινδονησίας, ενώ κτίρια και κατοικίες κατέρρευσαν και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB), Suharyanto, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 47.

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Περίπου 157 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον σεισμό, ανέφερε το πρακτορείο. Άλλες 41 υπέστησαν μέτριες ζημιές, ενώ 148 υπέστησαν ελαφρές ζημιές.

Η ινδονησιακή πολεμική αεροπορία παρέδωσε 50.000 πακέτα βοήθειας, τόσο με τρόφιμα όσο και με είδη πρώτης ανάγκης, από την πρωτεύουσα της χώρας, την Τζακάρτα, ανέφερε το πρακτορείο.

Για την ώρα παραμένει άγνωστος αριθμός αγνοούμενων ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Νέος σεισμός 6,9 Ρίχτερ στη Σουμάτρα

Την ίδια ώρα, ένας δεύτερος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σουμάτρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

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Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Pematangsiantar, στο βόρειο τμήμα του νησιού, σε μεγάλο εστιακό βάθος 180 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το EMSC, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε τρεις περιοχές, καθώς και στη Medan, την περιφερειακή πρωτεύουσα με πληθυσμό περίπου 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στην πόλη διήρκεσε περίπου 30 δευτερόλεπτα, όπως και στις περιοχές Simalungun και Pakpak, ενώ στην Central Tapanuli διήρκεσε περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και προειδοποιούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις. Ο αρχικός σεισμός στα ανοιχτά της νήσου Flores είχε μέγεθος 7,7 Ρίχτερ και έγινε αισθητός για περίπου ένα λεπτό.

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Γιατί οι σεισμοί είναι τόσο καταστροφικοί

Ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία έρχεται μετά από μια σειρά ισχυρών και θανατηφόρων σεισμών τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ άλλων στην Κολομβία, την Ιαπωνία και τη Βενεζουέλα.

Οι σεισμοί προκαλούνται από τη συνεχή κίνηση των τεκτονικών πλακών. Η τριβή μεταξύ τους δημιουργεί σταδιακά ενέργεια, η οποία κάποια στιγμή απελευθερώνεται και προκαλεί σεισμική δόνηση.

Η Ινδονησία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς τα νησιά της βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, όπου συναντώνται τεκτονικά ρήγματα και ηφαιστειακές ζώνες, εξηγεί το SkyNews.

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Η κλίμακα Ρίχτερ και η διαφορά μεταξύ των σεισμών

Το μέγεθος ενός σεισμού μετράται σε λογαριθμική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αύξηση κατά μία μονάδα αντιστοιχεί σε πολύ μεγαλύτερη σεισμική ενέργεια.

Έτσι, ένας σεισμός μεγέθους 7 είναι περισσότερο από 30 φορές ισχυρότερος από έναν σεισμό μεγέθους 6. Η διαφορά αυτή εξηγεί και τη σημαντική ένταση μεταξύ των σεισμών που καταγράφηκαν στην Ινδονησία.

Φωτογραφίες ΑP

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