Ινδονησία: Κατέρρευσε τμήμα οροφής του αεροδρομίου της Τζακάρτα εν μέσω σφοδρών καταιγίδων [βίντεο] - iefimerida.gr

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Τζακάρτα, όταν τμήμα της οροφής στον τερματικό σταθμό 3 κατέρρευσε αιφνιδιαστικά, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τη δραματική στιγμή της κατάρρευσης, δείχνοντας νερά να πλημμυρίζουν τον χώρο αναμονής και επιβάτες να τρέχουν πανικόβλητοι για να αποφύγουν τα συντρίμμια που έπεφταν από την οροφή.

Οι αρχές του αεροδρομίου απέδωσαν το περιστατικό στις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις που έπλητταν την περιοχή. Η συσσώρευση μεγάλης ποσότητας νερού στην οροφή εκτιμάται ότι οδήγησε τελικά στην υποχώρηση της κατασκευής.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, το συμβάν αντιμετωπίστηκε άμεσα από το προσωπικό. Η πληγείσα περιοχή απομονώθηκε γρήγορα και ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού, με το περιστατικό να διαρκεί συνολικά περίπου πέντε λεπτά.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών για ασφαλή λειτουργία, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προκάλεσαν το συμβάν είχαν ευρύτερο αντίκτυπο, οδηγώντας στην εκτροπή τουλάχιστον 12 πτήσεων και επηρεάζοντας συνολικά άλλες 28.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:40 τοπική ώρα, στην Πύλη 7 του αεροδρομίου Soekarno-Hatta της πρωτεύουσας της Ινδονησίας κι ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη επιβιβάσεις για αρκετές πτήσεις.

Μάρτυρες περιγράφουν ότι αρχικά εμφανίστηκε διαρροή νερού από την οροφή, η οποία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετατράπηκε σε ορμητικό καταρράκτη, πριν καταρρεύσουν τα πάνελ.

«Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, ευτυχώς πρόλαβα να τρέξω», δήλωσε επιβάτης που περίμενε να ταξιδέψει προς Σιγκαπούρη.

Βίντεο καταγράφουν τον πανικό στο αεροδρόμιο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη δραματική στιγμή που τα νερά διαπέρασαν την οροφή τμήματος του αεροδρομίου και κατέκλυσαν τον χώρο αναμονής. Επιβάτες φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ συντρίμμια πέφτουν από πάνω τους.

Σε ορισμένα σημεία, το νερό έφτασε μέχρι και τον αστράγαλο, ενώ καθίσματα και εξοπλισμός του αεροδρομίου υπέστησαν ζημιές.

Αιτία οι έντονες βροχοπτώσεις

Σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου, το περιστατικό αποδίδεται στις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις που έπλητταν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Η συσσώρευση νερού στην οροφή φαίνεται πως οδήγησε τελικά στην υποχώρηση της κατασκευής.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι το συμβάν διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά και αντιμετωπίστηκε άμεσα από το προσωπικό, το οποίο απομόνωσε την περιοχή και προχώρησε σε καθαρισμό. Παρά το περιστατικό, οι αρχές υποστηρίζουν ότι η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίστηκε με ασφάλεια. Ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τουλάχιστον 12 πτήσεις εκτράπηκαν και 28 επηρεάστηκαν.