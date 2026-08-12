Ινδονησία: Φωτιά σε φέρι με 114 επιβάτες -Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά της Λόμποκ, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην Ινδονησία, όταν πορθμείο με τουλάχιστον 114 επιβαίνοντες τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ έπλεε στα ανοικτά του δημοφιλούς τουριστικού νησιού Μπαλί.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πορθμείο KM Putri Yasmin ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από το Μπαλί προς το Λομπόκ. Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, ενώ σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού και άλλα πλοία έσπευσαν για βοήθεια.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν πολλά σκάφη, τα οποία περισυνέλεξαν πάνω από 100 επιβάτες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Μπαλί και το Λομπόκ, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή θύματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αρχές επαληθεύουν τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι όλοι έχουν απομακρυνθεί από το φλεγόμενο πλοίο. Η επιχείρηση συντονίζεται από ελικόπτερο, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Το περιστατικό έρχεται λίγο μετά από άλλη φονική πυρκαγιά σε πορθμείο. Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία, κυρίως λόγω των ανεπαρκών προδιαγραφών ασφαλείας και των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών.

Το πλοίο KM Putri Yasmin είχε αναχωρήσει από την Πανταγκμπάι του Μπαλί με προορισμό τη Λέμπαρ, στο γειτονικό νησί Λομπόκ, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

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Οι επιβάτες εγκατέλειψαν εσπευσμένα το φέρι και μεταφέρθηκαν σε άλλα σκάφη που έσπευσαν στο σημείο, μεταξύ των οποίων πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδονησίας και ένα ακόμη πορθμείο.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ματάραμ στη Λομπόκ, Μουχάμαντ Χαριγιάντι, δήλωσε ότι δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής κανένας τραυματισμός ή θάνατος.

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«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει καμία πληροφορία για θύματα», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Metro TV.

Πάνω από 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το φλεγόμενο πλοίο

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πολλών σκαφών.

Σύμφωνα με τις ινδονησιακές Αρχές, ένα φέρι που βρισκόταν στην περιοχή παρέλαβε 30 επιβάτες και τους μετέφερε στο Μπαλί, ενώ σκάφος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης κατευθυνόταν προς το λιμάνι Λέμπαρ με ακόμη 59 διασωθέντες.

Παράλληλα, πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδονησίας περισυνέλεξε 17 επιβάτες.

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Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν πάνω στο φέρι εξακολουθεί να επαληθεύεται από τις αρχές, καθώς ο αρχικός κατάλογος ανέφερε 114 επιβαίνοντες.

«Προσεγγίσαμε το πλοίο και επιβεβαιώσαμε ότι όλοι οι επιβάτες έχουν πλέον απομακρυνθεί. Από την οπτική μας εικόνα δεν υπάρχουν επιβάτες πάνω στο πλοίο», ανέφερε ο Χαριγιάντι.

Στην περιοχή παρέμεναν σκάφη της υπηρεσίας διάσωσης, ενώ ελικόπτερο πραγματοποιούσε πτήσεις επιτήρησης από αέρος για τον συντονισμό της επιχείρησης.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Δεύτερη πυρκαγιά σε φέρι μέσα σε λίγες ημέρες

Το νέο περιστατικό έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από άλλη πυρκαγιά σε πορθμείο στην Ινδονησία, η οποία είχε τραγικό απολογισμό.

Την περασμένη εβδομάδα, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φέρι έπιασε φωτιά στα ανοικτά της Ιάβας. Παράλληλα, περισσότεροι από 230 επιβαίνοντες στο σκάφος είχαν καταφέρει να διασωθούν.

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Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, μια χώρα-αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά, όπου οι θαλάσσιες συγκοινωνίες αποτελούν βασικό τρόπο μετακίνησης εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι ανεπαρκείς προδιαγραφές ασφαλείας, σε συνδυασμό με τις συχνά απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, θεωρούνται από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στα ναυτικά ατυχήματα.

Μόλις τον περασμένο μήνα, φέρι που μετέφερε περισσότερους από 70 ανθρώπους βυθίστηκε κοντά στη Σελάγιαρ, μικρό νησί νότια της Σουλαουέζι. Τέσσερις σοροί ανασύρθηκαν, ενώ η επιχείρηση έρευνας ολοκληρώθηκε με 14 ανθρώπους να παραμένουν επισήμως αγνοούμενοι.

Το νέο περιστατικό στα ανοικτά του Μπαλί, πάντως, εξελίχθηκε χωρίς να αναφερθούν μέχρι στιγμής απώλειες ανθρώπινων ζωών, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και των πληρωμάτων των πλοίων που έσπευσαν να βοηθήσουν.

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