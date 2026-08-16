Ινδονησία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ -Διασώστες σκάβουν με τα χέρια για επιζώντες - iefimerida.gr

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες στην ανατολική Ινδονησία, καθώς συνεχίζουν τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια για τυχόν εγκλωβισμένους μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Φλόρες.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό αυξήθηκε σε τουλάχιστον 51, ενώ οι τραυματίες είναι δεκάδες. Ο αριθμός αναμένεται να μεταβληθεί ξανά, καθώς τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να προσεγγίσουν περιοχές που παραμένουν αποκλεισμένες.

Κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος και τηλεπικοινωνιών εμποδίζουν σημαντικά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Τα συνεργεία απομακρύνουν χώματα και βράχους από δρόμους και κτίρια για να μπορέσουν να φτάσουν στους εγκλωβισμένους κατοίκους.

Περίπου 5.000 άνθρωποι βρίσκονται σε προσωρινά καταφύγια, ενώ πολλοί άλλοι κοιμούνται σε ανοιχτούς χώρους. Ο φόβος των μετασεισμών εμποδίζει τους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους, με τις αρχές να εκδίδουν σχετικές προειδοποιήσεις.

Η κυβέρνηση κινητοποίησε πάνω από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικούς για την ενίσχυση των διασωστών. Παράλληλα, ξεκίνησε η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως τρόφιμα και φάρμακα, στις πληγείσες περιοχές για την κάλυψη των αναγκών.

Μία ημέρα μετά την ισχυρή δόνηση, οι επιχειρήσεις έχουν μετατοπιστεί από την πρώτη αποτίμηση των καταστροφών στην πιο δύσκολη φάση: να εντοπιστούν πιθανοί επιζώντες πριν ο χρόνος εξαντληθεί.

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Ο προηγούμενος απολογισμός των 47 νεκρών έχει ήδη αυξηθεί, με τις νεότερες αναφορές των ινδονησιακών Αρχών να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 51 θύματα, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός ενδέχεται να μεταβληθεί εκ νέου, καθώς τα σωστικά συνεργεία φτάνουν σταδιακά σε περιοχές που παρέμεναν αποκλεισμένες.

Κατολισθήσεις δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών

Οι διασώστες επιχειρούν κυρίως στις περιοχές Μανγκαράι, Ανατολικό Μανγκαράι και Ναγκέκεο της Ινδονησίας, όπου κατολισθήσεις προκάλεσαν νέους αποκλεισμούς δρόμων και δυσκόλεψαν την πρόσβαση σε χωριά.

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Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα κατεστραμμένα κτίρια. Σε αρκετά σημεία, ολόκληρα τμήματα δρόμων έχουν καλυφθεί από χώμα και βράχους, ενώ η διακοπή ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης επικεντρώνονται στα ερείπια κατοικιών και άλλων κτιρίων, αναζητώντας ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί. Σε ορισμένες περιοχές, τα συνεργεία χρειάστηκε πρώτα να απομακρύνουν τα χώματα από τις κατολισθήσεις για να μπορέσουν καν να προσεγγίσουν τους πληγέντες.

«Έχουμε καθαρίσει το μεγαλύτερο μέρος των κατολισθήσεων και ανοίξει ξανά δρόμους προς χωριά που είχαν απομονωθεί», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στη Μαουμέρε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα προβλήματα στις επικοινωνίες και η διακοπή ρεύματος εξακολουθούν να εμποδίζουν τις επιχειρήσεις.

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Η αγωνία είναι ιδιαίτερα έντονη στα σημεία όπου υπάρχουν αναφορές για ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια.

Χιλιάδες έξω από τα σπίτια τους – Ο φόβος των μετασεισμών

Την ίδια ώρα, περίπου 5.000 Ινδονήσιοι βρίσκονται σε προσωρινά καταφύγια, ενώ πολλοί ακόμη έχουν επιλέξει να κοιμηθούν σε ανοικτούς χώρους, φοβούμενοι ότι οι μετασεισμοί μπορεί να προκαλέσουν νέες καταρρεύσεις.

Στη Σίκα, κάτοικοι έχουν στήσει αυτοσχέδιες σκηνές από μουσαμάδες έξω από τα κατεστραμμένα σπίτια τους, ενώ τραυματίες εξακολουθούν να μεταφέρονται σε πρόχειρες ιατρικές μονάδες που έχουν στηθεί έξω από νοσοκομεία.

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Ο σεισμός, που διήρκεσε περί το ένα λεπτό, συνοδεύτηκε από εκατοντάδες μετασεισμούς, γεγονός που διατηρεί τον φόβο ζωντανό. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μην επιστρέφουν σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και να παραμένουν μακριά από επικίνδυνες παράκτιες περιοχές.

Η αρχική προειδοποίηση για τσουνάμι έχει αρθεί, όμως η σεισμική δραστηριότητα και η κατάσταση των κτιρίων παραμένουν πηγή ανησυχίας.

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Οι κατολισθήσεις κρατούν απομονωμένα χωριά

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα σωστικά συνεργεία είναι η γεωγραφία της Φλόρες. Πρόκειται για ένα ορεινό νησί της Ινδονησίας, όπου οι κατολισθήσεις μπορούν να αποκλείσουν ολόκληρες κοινότητες μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Trans-Flores Highway, ένας δρόμος περίπου 700 χιλιομέτρων που συνδέει τις περιοχές του νησιού, υπέστη σοβαρές διακοπές, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές να είναι δύσκολα προσβάσιμες.

Οι διασώστες προσπαθούν έτσι να ανοίξουν ξανά τις οδικές αρτηρίες παράλληλα με τις έρευνες στα συντρίμμια. Πρόκειται για έναν αγώνα σε δύο μέτωπα: να φτάσουν στους εγκλωβισμένους και ταυτόχρονα να αποκαταστήσουν τους δρόμους από τους οποίου θα περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια.

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Περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν αναφερθεί ως κατεστραμμένα ή σοβαρά πληγέντα, ενώ ζημιές έχουν υποστεί σχολεία, δομές υγείας, εκκλησίες και άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις.

Ενισχύσεις και ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας έχει αναπτύξει πάνω από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικούς στις πληγείσες περιοχές, ενισχύοντας τις ομάδες διάσωσης και την προσπάθεια αποκατάστασης της πρόσβασης.

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Παράλληλα, οι Αρχές διανέμουν ρύζι, έτοιμα γεύματα, πόσιμο νερό, κουβέρτες και φάρμακα, καθώς οι ανάγκες των χιλιάδων εκτοπισμένων αυξάνονται.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, παραμένει η πρόσβαση στις πιο απομονωμένες κοινότητες. Όσο οι δρόμοι παραμένουν κλειστοί και οι τηλεπικοινωνίες προβληματικές, η πραγματική έκταση της καταστροφής είναι δύσκολο να αποτυπωθεί.