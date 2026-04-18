Ινδικής σημαίας τα δύο πλοία που χτύπησαν οι Ιρανοί στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Δύο πλοία με ινδική σημαία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο δέχτηκαν επίθεση ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Την είδηση επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Ο πρέσβης της Τεχεράνης στο Νέο Δελχί, Μοχαμάντ Φαταλί , κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Βικράμ Μίσρι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίσρι μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της Ινδίας για το περιστατικό με τα πυρά που αφορούσε δύο πλοία με ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μίσρι προέτρεψε τον πρέσβη να μεταφέρει τις απόψεις της Ινδίας στις αρχές του Ιράν και να επαναλάβει το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία διευκόλυνσης της διέλευσης των πλοίων με προορισμό την Ινδία από τα Στενά.