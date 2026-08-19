Τραγωδία στην Ινδία: Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο, τουλάχιστον 9 νεκροί -Δείτε βίντεο από το σημείο - iefimerida.gr

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα στην Ινδία.

Η Κολκάτα είναι η Καλκούτα, κατά την ιστορική και επίσημη ονομασία της πρωτεύουσας της ινδικής πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης ως το 2001, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

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«Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα», είπε ο αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, καθώς δεν έχει άδεια της ιεραρχίας να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.

Έξι άνδρες, δύο γυναίκες και ένα παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ