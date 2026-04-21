Ινδία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην Κεράλα - iefimerida.gr

Τραγωδία στην Ινδία με πυρκαγιά σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην Κεράλα, με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν μετά από μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στη νότια Ινδία, την ώρα προετοιμασιών για θρησκευτικό φεστιβάλ.

Πυρκαγιά σε αποθήκη πυροτεχνημάτων

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ του κρατιδίου Κεράλα, προκαλώντας πανικό και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Θρήνος και αντιδράσεις

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ζωών, στέλνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Το τραγικό γεγονός αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας σε εγκαταστάσεις πυροτεχνημάτων στη χώρα.

Το PMO δημοσίευσε στο X τη δήλωση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι:

«Λυπάμαι που έμαθα την είδηση ​​ότι πολλές ζωές χάθηκαν στο ατύχημα στη μονάδα παραγωγής πυροτεχνημάτων στο Θρισούρ. Συμμερίζομαι τον πόνο όσων έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Είθε οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα».

Μια επίσημη ανακοίνωση ανέφερε ότι θα δοθεί έκτακτη χρηματική ενίσχυση ύψους 200.000 ρουπιών από το Ταμείο Εθνικής Αρωγής του Πρωθυπουργού στους πλησιέστερους συγγενείς κάθε θανόντος, ενώ οι τραυματίες θα λάβουν 50.000 ρουπίες. Τα ποσά αντιστοιχούν σε περίπου 2.100€ - 2.250€ και περίπου 525€ - 555€, αντίστοιχα. ﻿

Επικίνδυνη η βιομηχανία πυροτεχνημάτων

Υπενθυμίζεται ότι περιστατικό πυρκαγιάς σε αποθήκη σημειώθηκε και το βράδυ της Κυριακής, στο εργοστάσιο Vanaja Fireworks Industry στην περιοχή Βιρουδχουναγάρ της νότιας Ινδίας. Η έκρηξη τον χώρο παραγωγής πυροτεχνημάτων είχε βαρύ απολογισμό, με περισσότερους από 25 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες των αρχών.