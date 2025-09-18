Ινδία: Έθαψαν ζωντανό βρέφος λίγων ημερών -Παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή, οι αρχές αναζητούν τους γονείς - iefimerida.gr

Ένα βρέφος μόλις είκοσι ημερών βρέθηκε θαμμένο στο βόρειο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, στην Ινδία.

Το βρέφος ανακάλυψε τυχαία ένας βοσκός, όταν άκουσε πνιχτές κραυγές που προέρχονταν από ένα μικρό ύψωμα στο έδαφος.

Όταν πλησίασε, είδε ένα μικροσκοπικό χεράκι να προεξέχει από το χώμα. Αφού ειδοποίησε τους συχωριανούς του, κλήθηκε η αστυνομία, η οποία έσκαψε και έβγαλε το μωρό.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει ποιον υποπτεύεται για το έγκλημα, αλλά παρόμοιες περιπτώσεις εγκατάλειψης και απόπειρας δολοφονίας θηλυκών παιδιών, αποδίδονται στην προτίμηση των Ινδών στους αρσενικούς απογόνους.

Μάχη για να κρατηθεί το κοριτσάκι στη ζωή

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Σαχτζαχανπούρ, στην πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Ινδίας. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του κρατικού ιατρικού κολεγίου και νοσοκομείου της περιοχής.

Ο διευθυντής του ιατρικού κολεγίου, Δρ Rajesh Kumar, δήλωσε στο BBC ότι το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα, καλυμμένο με λάσπη και με δυσκολία στην αναπνοή, καθώς είχε μπει λάσπη στο στόμα και τα ρουθούνια του.

«Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, παρουσίαζε σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Είχε δαγκωθεί από έντομα και επίσης από κάποιο ζώο», είπε ο Δρ Kumar.

«Μετά από 24 ώρες είδαμε μια μικρή βελτίωση στην κατάστασή της, αλλά από τότε έχει επιδεινωθεί. Έχει αναπτύξει λοίμωξη», πρόσθεσε.

Ο Δρ Kumar είπε ότι πιστεύει ότι το μωρό βρέθηκε αμέσως μετά την ταφή του, καθώς «τα τραύματά του ήταν φρέσκα».

Μια ομάδα γιατρών, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαστικού χειρουργού, περιθάλπουν το μωρό και προσπαθούν να ελέγξουν τη λοίμωξη.

«Η πρόγνωση είναι σοβαρή, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το σώσουμε», πρόσθεσε.

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας είπε ότι δεν κατάφεραν ακόμη να εντοπίσουν τους γονείς του μωρού,

Η γραμμή βοήθειας για παιδιά της πολιτείας είχε ενημερωθεί για το μωρό, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Οι ακτιβιστές λένε ότι η προτίμηση για τους γιους έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια κορίτσια να χάνονται από εμβρυοκτονία και βρεφοκτονία όλα αυτά τα χρόνια.

Αν και τα περισσότερα ανεπιθύμητα θηλυκά έμβρυα αποβάλλονται με τη βοήθεια παράνομων κλινικών, οι περιπτώσεις θανάτωσης κοριτσιών μετά τη γέννηση δεν είναι ασυνήθιστες.