Independent: Σενάρια παραίτησης του Μάρκο Ρούμπιο -«Πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν» - iefimerida.gr

Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται σε τροχιά παραίτησης από την κυβέρνηση Τραμπ, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο προετοιμασίας του για μια υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ακόμη και πριν από τα εκλογικά αποτελέσματα, κομματικές πηγές στις ΗΠΑ και στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης είχαν διαμηνύσει ότι ο κ. Ρούμπιο ενδέχεται να παραιτηθεί από το κυβερνητικό του αξίωμα, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων.

Μετά την ταπεινωτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Μάρκο Ρούμπιο συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε, τουλάχιστον, μελών του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ που φέρονται έτοιμοι να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση.

Σύμμαχοί του τον προτρέπουν να παραιτηθεί για να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και να εδραιώσει τη θέση του ως φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, έναντι του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται ότι θα αναζητήσει ευθύνες για την ήττα, με τον υπουργό Άμυνας να είναι πιθανός στόχος, ενώ και ο Μάρκο Ρούμπιο θεωρείται πιθανός αποδιοπομπαίος τράγος για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «The Independent», σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου προετοιμάζεται για τη διεκδίκηση του χρίσματος των Ρεπουμπλικανών, εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου του 2028.

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Βασικός αντίπαλός του θεωρείται αυτή τη στιγμή ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Οι εκτιμήσεις ενισχύθηκαν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες αποτέλεσαν ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας για την προεδρία Τραμπ, με τους Δημοκρατικούς να επικρατούν ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Κάνσας και το Τέξας.

Ο Ρούμπιο συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε, τουλάχιστον, μελών του σημερινού υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ που φέρεται να ετοιμάζονται να «εγκαταλείψουν το πλοίο» μετά την ταπεινωτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Ρούμπιο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ

Ακόμη και πριν από τα αποτελέσματα, ανώτερες κομματικές πηγές στις ΗΠΑ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης, είχαν δηλώσει στην «The Independent» ότι ο Ρούμπιο ενδέχεται να παραιτηθεί από το κορυφαίο κυβερνητικό αξίωμα.

Πηγή με γνώση των διεργασιών στην Ουάσιγκτον δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Ρούμπιο πρέπει «να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στο Ιράν και να αφήσει τον Τραμπ να επωμιστεί την ευθύνη».

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Σύμμαχος του Ρούμπιο ανέφερε: «Είναι απολύτως λογικό να παραιτηθεί και να αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Ο Ρούμπιο είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Βρίσκεται σίγουρα μπροστά από τον Βανς. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος όσο παραμένει υπουργός Εξωτερικών, ενώ η σύνδεσή του με την κυβέρνηση θα μπορούσε, ούτως ή άλλως, να βλάψει τις προοπτικές του».

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής ο Μάρκο Ρούμπιο δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα σχετικά με το εκλογικό αποτέλεσμα. Στον αντίποδα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να παρέμβει,﻿ αποδίδοντας την ευθύνη για την ήττα στον πόλεμο στο Ιράν, σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από τη συγκεκριμένη σύγκρουση.

Εκτιμάται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επιρρίψει την ευθύνη για την πολιτική που ακολουθήθηκε και για τις επακόλουθες ήττες στις ενδιάμεσες εκλογές στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Ο Μάρκο Ρούμπιο και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, θεωρούνται επίσης πιθανοί αποδιοπομπαίοι τράγοι, αναφέρει χαρακτηριστικά η βρετανική εφημερίδα.