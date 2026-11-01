«Ήμουν πεπεισμένη ότι στην Ευρώπη ήταν καλύτερα. Μετακόμισα εκεί, αλλά μετά από 5 χρόνια γύρισα, μεταξύ άλλων γιατί έβγαζα λιγότερα για την ίδια δουλειά» - iefimerida.gr

Μετακόμισε από τον Καναδά στην Ευρώπη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, αλλά πέντε χρόνια αργότερα επέστρεψε στην πατρίδα της

Η Μαρία Πολάνσκι είχε ονειρευτεί από έφηβη να ζήσει στην Ευρώπη. Εγκαταστάθηκε στη Βρετανία σε ηλικία 26 ετών, όμως η καθημερινότητα, οι πολιτισμικές διαφορές, η νοσταλγία για τη φύση του Καναδά και οι χαμηλότερες αποδοχές την οδήγησαν τελικά στην απόφαση της επιστροφής.

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Για χρόνια πίστευε ότι η ζωή στην Ευρώπη θα ήταν καλύτερη από εκείνη στην πατρίδα της. Η

Εχοντας μεγαλώσει στο Βανκούβερ του Καναδά, είχε συνδέσει την Ευρώπη με την ομορφιά, την ιστορία, τον πολιτισμό και έναν συνολικά καλύτερο τρόπο ζωής. Οταν της δόθηκε η ευκαιρία να εγκατασταθεί στη Βρετανία, δεν δίστασε να την αξιοποιήσει. Πέντε χρόνια αργότερα, όμως, αποφάσισε να επιστρέψει.

Οπως αφηγείται η ίδια σε άρθρο της στο Business Insider, το ενδιαφέρον της για την Ευρώπη ξεκίνησε ύστερα από ένα ταξίδι στη Μόσχα και το Λονδίνο με τη μητέρα της. Στη συνέχεια, επισκεπτόταν συχνά την αδελφή της, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Γαλλία, ταξιδεύοντας στο Παρίσι, την Τουλούζη και πόλεις σε Ισπανία και Ιταλία.

Η προοπτική μιας μόνιμης μετακόμισης έγινε πραγματικότητα όταν γνώρισε έναν Βρετανό που ζούσε τότε στο Βανκούβερ. Οι δυο τους ερωτεύτηκαν, αλλά όταν έληξε η άδεια παραμονής του στον Καναδά, ξεκίνησαν σχέση από απόσταση. Η Πολάνσκι αποφάσισε τότε να αιτηθεί βίζα για το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να μπορέσει να βρίσκεται κοντά του.

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Ο αρχικός ενθουσιασμός και η δύσκολη προσαρμογή

Στα 26 της εγκαταστάθηκε στο Μπέρμιγχαμ. Ο πρώτος χρόνος ήταν συναρπαστικός, καθώς όλα έμοιαζαν καινούργια. Τα ιστορικά κτίρια, η αρχιτεκτονική και η διαφορετική καθημερινότητα επιβεβαίωναν αρχικά την εικόνα που είχε σχηματίσει για την Ευρώπη.

Με τον καιρό, ωστόσο, ο ενθουσιασμός άρχισε να υποχωρεί. Τα στοιχεία που αρχικά της προκαλούσαν θαυμασμό έγιναν μέρος της συνηθισμένης καθημερινότητας, ενώ ορισμένες πολιτισμικές διαφορές εξακολουθούσαν να τη δυσκολεύουν. Οπως αναφέρει, δεν κατάφερε ποτέ να εξοικειωθεί πλήρως με τον λιγότερο άμεσο τρόπο επικοινωνίας των Βρετανών.

Παράλληλα, άρχισε να της λείπει όλο και περισσότερο ο τρόπος ζωής στο Βανκούβερ. Οι εξορμήσεις στην παραλία, οι πεζοπορίες και η άμεση επαφή με τη φύση αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της στον Καναδά. Αντίθετα, η ζωή σε μια πόλη της ενδοχώρας, όπως το Μπέρμιγχαμ, δεν της προσέφερε τις ίδιες δυνατότητες.

Ακόμη και η γεωγραφική εγγύτητα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, που αρχικά θεωρούσε σημαντικό πλεονέκτημα, δεν αποδείχθηκε τόσο ελκυστική όσο περίμενε. Οπως εξηγεί, από το Βανκούβερ μπορούσε να ταξιδέψει εύκολα στο Μεξικό και να ξεφύγει από τον χειμώνα, κάτι που της έλειπε πλέον.

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Μαρία Πολάνσκι

Η επιστροφή στον Καναδά και η διαπίστωση για τους μισθούς

Η πρώτη ουσιαστική αμφιβολία για την επιλογή της ήρθε το 2021, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον Καναδά μετά τη μετακόμισή της στη Βρετανία. Η επιστροφή αυτή τής επέτρεψε να δει διαφορετικά τον τόπο όπου μεγάλωσε. Ανακάλυψε ξανά τη φυσική ομορφιά της περιοχής, το πιο χαλαρό περιβάλλον και τον τρόπο ζωής στις ακτές του Ειρηνικού.

Σταδιακά συνειδητοποίησε ότι οι προτιμήσεις και οι ανάγκες της είχαν διαμορφωθεί από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε. Προτιμούσε να βρίσκεται κοντά στον ωκεανό, στα βουνά και στα δάση παρά να περιβάλλεται από ιστορικά κτίρια και αστικό τοπίο.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η πολιτισμική ταυτότητα του Βανκούβερ. Εχοντας μεγαλώσει σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ένιωθε ότι της έλειπε η ποικιλομορφία της γενέτειράς της, την οποία θεωρούσε αποτέλεσμα της διαχρονικής παρουσίας μεταναστών και διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων.

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Στην απόφασή της να επιστρέψει συνέβαλαν και οι οικονομικοί παράγοντες. Αν και ορισμένα έξοδα, όπως τα τρόφιμα, ήταν χαμηλότερα στη Βρετανία, άλλα, όπως οι μετακινήσεις, ήταν ακριβότερα. Επιπλέον, διαπίστωσε ότι για την ίδια εργασία αμειβόταν λιγότερο σε σχέση με όσα κέρδιζε όταν εργαζόταν στον Καναδά.

Η νέα ζωή στη Βικτόρια χωρίς να μετανιώνει για την Ευρώπη

Τελικά, η Μαρία Πολάνσκι και ο σύζυγός της αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο και να επιστρέψουν στον Καναδά. Δεν επέλεξαν, ωστόσο, να εγκατασταθούν ξανά στο Βανκούβερ, αλλά στη Βικτόρια, μια μικρότερη και πιο ήσυχη πόλη της Βρετανικής Κολομβίας.

Σήμερα δηλώνει ικανοποιημένη από την επιλογή της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θεωρεί χαμένο χρόνο την πενταετή παραμονή της στην Ευρώπη. Αντίθετα, όπως εξηγεί, δεν μετανιώνει που πραγματοποίησε ένα όνειρο που είχε από την εφηβεία της...