Ηλικιωμένος στη Μαλαισία πέθανε την ώρα της προσευχής σε τζαμί -Tον πλησίασαν μετά το τέλος της προσευχής, βίντεο - iefimerida.gr

Ηλικιωμένος μουσουλμάνος στη Μαλαισία, κατέρρευσε και πέθανε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης προσευχής σε τζαμί, ενώ όσοι βρίσκονταν γύρω του συνέχισαν την προσευχή τους πριν τον πλησιάσουν για να δουν τι συμβαίνει.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και να προκαλεί έντονες συζητήσεις για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες στιγμές.

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Στο βίντεο, ο άνδρας, ο οποίος φορά κόκκινο πουκάμισο, φαίνεται να δυσκολεύεται να σηκωθεί από τη στάση της προσκύνησης, γνωστή στο Ισλάμ ως «σουτζούντ». Λίγο αργότερα, γέρνει προς τα εμπρός και καταρρέει, παραμένοντας ακίνητος στο έδαφος.

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι πιστοί συνεχίζουν την προσευχή τους, χωρίς να φαίνεται να αντιλαμβάνονται αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Τον πλησίασαν μετά το τέλος της προσευχής

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους πλησίασαν τον άνδρα μετά την ολοκλήρωση της προσευχής, προκειμένου να ελέγξουν αν είχε τις αισθήσεις του και να του προσφέρουν βοήθεια.

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Οι εικόνες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το γεγονός ότι δεν υπήρξε άμεση κινητοποίηση όταν ο άνδρας κατέρρευσε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει επίσης συζητήσεις στο διαδίκτυο, καθώς ορισμένοι μουσουλμάνοι χρήστες αντιμετώπισαν τον θάνατο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης στάσης ως ευλογημένο τέλος, δεδομένης της πνευματικής σημασίας της στην ισλαμική λατρεία. Το «σουτζούντ» αποτελεί βασικό μέρος της μουσουλμανικής προσευχής και συνδέεται με την ταπεινότητα και την αφοσίωση του πιστού στον Θεό.

Η ταυτότητα του άνδρα και η ιατρική αιτία του θανάτου του δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις διαθέσιμες πληροφορίες.