Σε πανηγυρικό κλίμα η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα -Τι ώρα φτάνει στην Αθήνα - iefimerida.gr

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το «Δεύτε λάβετε φως» στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στο Ναό της Αναστάσεως.

Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα (κάτω από μία τεταμένη περίοδο στην περιοχή), πάνω από 2.500 πιστοί μπόρεσαν να μπουν στον χώρο με ειδικό βραχιολάκι που τους έδωσαν οι Αρχές για να παρακολουθήσουν την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πατριάρχης εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο στις 14:15 κρατώντας τις 33 λαμπάδες, μία για κάθε χρόνο που έζησε ο Ιησούς στη Γη, όπως προστάζει το τελετουργικό.

Το συγκεντρωμένο πλήθος έσπευσε να λάβει το ανέσπερο φως, με τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου. Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ, η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικό βραχιολάκι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αθήνα μετά τις 18:30 το Άγιο Φως

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη Θεόφιλο και στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα στις 18:30.

Από εκεί, με πτήσεις σε 11 διαφορετικά αεροδρόμια της Ελλάδας, αλλά και στην Κύπρο, θα ταξιδέψει το Άγιο Φως προκειμένου να το λάβουν σε κάθε μέρος της χώρας και της νήσου.