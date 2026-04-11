Ιεροσόλυμα: Δείτε live την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη είναι η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα.
Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται η Τελετή, με πλήθος κόσμου να βρίσκεται γύρω από την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.
Η Ελλάδα έχει τριπλή αντιπροσωπεία στον Πανάγιο Τάφο με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο, τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου.
Δείτε live εικόνα:
Πότε θα φτάσει στην Ελλάδα το Αγιο Φως
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο υφυπουργός θα μεταφέρει το Αγιο Φως με κυβερνητικό αεροσκάφος στην Αθήνα. Η πτήση αναμένεται να φτάσει περίπου στις 18:30 και από εκεί το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε όλη τη χώρα με 11 πτήσεις, ενώ μία θα υπάρξει και για την Κύπρο.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο