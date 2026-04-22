To Ίδρυμα Γκέιτς σχεδιάζει μαζικές απολύσεις και ανοίγει ξανά τον φάκελο Έπσταϊν - iefimerida.gr

Το Ίδρυμα Γκέιτς σχεδιάζει να περικόψει έως και 500 θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 20% του προσωπικού του, ενώ παράλληλα έχει δρομολογήσει εξωτερική έρευνα για τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Το Ίδρυμα κοινοποίησε λεπτομέρειες σχετικά με τις κινήσεις αυτές την Τρίτη σε ένα email προς το προσωπικό.

Διαβάστε περισσότερα στο powergame.gr