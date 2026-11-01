 Βίντεο-σοκ: Λίαρ τζετ συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, νεκροί οι 9 επιβαίνοντες - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο-σοκ: Λίαρ τζετ συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, νεκροί οι 9 επιβαίνοντες

Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Φλόριντα
Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στην Φλόριντα
EΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 9 νεκρούς άφησε πίσω της η συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην περιοχή Γκρίνικρες, στην κομητεία Παλμ Μπιτς της νότιας Φλόριντα, όταν το τζετ έπεσε σε πάρκο με τροχόσπιτα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος, ένα Learjet 60 αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων, προσέκρουσε στο έδαφος λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, καταστρέφοντας τουλάχιστον ένα τροχόσπιτο.

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Το αεροσκάφος με εννέα επιβαίνοντες συνετρίβη κοντά σε κατοικίες στη Φλόριντα αργά το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), μεταδίδει το CBS.

Η απότομη πτώση από τα 8.000 πόδια

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ του Τέξας και είχε προορισμό τις Μπαχάμες. Σύμφωνα με το BocaNewsNow, πριν από τη συντριβή πραγματοποίησε απότομη δεξιά στροφή και στη συνέχεια άρχισε να χάνει ύψος, πέφτοντας ανεξέλεγκτα από τα 8.000 πόδια.

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Κατά την πτώση του, φέρεται να χτύπησε σε δέντρο και να παρέσυρε καλώδια ηλεκτροδότησης. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τον εκκωφαντικό θόρυβο της πρόσκρουσης λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ακούστηκε σαν πύραυλος».

Τεράστια πύρινη σφαίρα στο σημείο

Μη επιβεβαιωμένο βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου φέρεται να καταγράφει τη στιγμή που το αεροσκάφος προσκρούει στο έδαφος, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα. Εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν έναν μεγάλο κρατήρα, φλεγόμενα συντρίμμια και το κατεστραμμένο τροχόσπιτο.

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Η Πυροσβεστική και η Διάσωση της κομητείας Παλμ Μπιτς χαρακτήρισαν το περιστατικό «συμβάν με πολλά θύματα», χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην περιοχή έχουν κλείσει πολλοί δρόμοι, ενώ η τοπική αστυνομία κάλεσε τους οδηγούς να αποφεύγουν το σημείο για το προσεχές διάστημα. Η Γκρίνικρες είναι κοινότητα με προκατασκευασμένες κατοικίες και τροχόσπιτα, κοντά στο Παλμ Σπρινγκς.

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