Απίστευτο περιστατικό, σοκαριστικές φωτό -Ιδιοκτήτες κρατούσαν σε άθλιες συνθήκες περισσότερα από 250 σκυλάκια poodle - iefimerida.gr

Περισσότερα από 250 σκυλάκια βρήκαν και διέσωσαν οι αρχές από ένα σπίτι στην Αγγλία, σε ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων που έχει προκαλέσει την οργή των Βρετανών.



Τα ζώα βρέθηκαν -μετά από καταγγελία στις αρμόδιες αρχές της Βρετανίας- να ζουν μέσα σε άθλιες συνθήκες, καλυμμένα με τα περιττώματά τους, με μπερδεμένο το τρίχωμά τους και πολλά από αυτά να υποφέρουν από ερεθισμένο δέρμα.

Σε μια αηδιαστική εικόνα από το εσωτερικό του σπιτιού, τα σκυλιά φαίνονται να σκαρφαλώνουν το ένα πάνω στο άλλο καθώς γεμίζουν ασφυκτικά ένα δωμάτιο. Κάποια κάθονται κάτω από ένα τραπέζι και ένα έχει μπει μέσα σε μια ξυλόσομπα.

Τα σκυλάκια, κυρίως κανίς, ζούσαν όλα μαζί σε ένα σπίτι, σε άθλιες συνθήκες

Οι ιδιοκτήτες τους ισχυρίστηκαν ότι ήταν «καταβεβλημένοι από την αναπαραγωγή» των σκύλων, ενώ πολλοί χρήστες του διαδικτύου αναρωτήθηκαν εάν η σοκαριστική εικόνα μέσα από το σπίτι ήταν αληθινή.

Απαντώντας στις φήμες ότι η φωτογραφία δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, η διευθύντρια της RSPCA, Τζο Χιρστ, ξεκαθάρισε ότι η φωτογραφία ήταν, δυστυχώς, πολύ αληθινή.

«Η δυσπιστία του κοινού είναι κατανοητή, αλλά αυτή η φωτογραφία είναι αληθινή. Η υπερβολική αναπαραγωγή και η κακομεταχείριση των ιδιοκτητών μπορεί να δημιουργήσει συγκλονιστικές καταστάσεις και οι αξιωματικοί μας βλέπουν περισσότερες περιπτώσεις που αφορούν 10, 20, ακόμη και 100 ζώα» είπε χαρακτηριστικά.

Τα σκυλάκια ψάχνουν νέο σπιτικό

Πολλά από τα σκυλιά μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Κέντρο Ζώων Radcliffe της οργάνωσης RSPCA, στο Νότιγχαμ, και άλλα -όπως ο Στίβι, ένα κωφό και τυφλό κόκερ σπάνιελ, και η Σάντι, ένα κανίς- σε άλλα κέντρα της RSPCA.

Μάλιστα, μερικά από τα κατοικίδια ήταν τόσο τρομοκρατημένα από τον έξω κόσμο που έπρεπε οι υπάλληλοι της φιλοζωικής να τα τραβήξουν από τα κλουβιά τους για να τα βγάλουν στο γρασίδι.

O Στίβι, το κωφό και τυφλό κόκερ σπανιέλ, και η «οδηγός» του, Σάντι, το κανίς, σε κέντρο της RSPCA

Η οργάνωση αναφέρει ότι τα σκυλάκια περιμένουν τώρα, υγιή και καθαρά, να βρουν ένα νέο σπίτι, τονίζοντας ότι ο Στίβι και η Σάντι πρέπει να δοθούν μαζί για υιοθεσία: η Σάντι είναι ο σκύλος-οδηγός του Στίβι.