Νέα δεδομένα που αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν έρχονται στο φως, επτά χρόνια μετά τον εντοπισμό του νεκρού στο κελί του σε ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης.

Διακεκριμένος ιατροδικαστής, ο οποίος μελέτησε επί έναν χρόνο τον φάκελο της νεκροψίας του, αμφισβητεί πλέον ευθέως το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματα στον λαιμό του παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε στραγγαλισμό.

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Πρόκειται για τον Δρ. Μάικλ Φρίμαν, επιστήμονα με δύο διδακτορικούς τίτλους στην επιδημιολογία και την ιατροδικαστική επιστήμη, ο οποίος εξέτασε τα στοιχεία έπειτα από αίτημα του αδελφού του Έπσταϊν, Μαρκ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Φρίμαν περιέγραψε την πρώτη του αντίδραση όταν αντίκρισε τις φωτογραφίες της νεκροψίας: «Μια στιγμή, αυτό δεν μοιάζει με σημάδι από απαγχονισμό».

Τα τραύματα στον λαιμό που προκαλούν ερωτήματα

Σύμφωνα με τον Φρίμαν, τα σημάδια που συνήθως προκαλεί ένας απαγχονισμός χαρακτηρίζονται από μια σχετικά ομαλή και συνεχόμενη γραμμή, η οποία παρουσιάζει ανοδική κλίση προς ένα σημείο του λαιμού. Αντίθετα, στην περίπτωση του Έπσταϊν, ο ιατροδικαστής εντόπισε έναν βαθύ και ανομοιόμορφο μώλωπα, ο οποίος διακλαδώνεται σε σχήμα Υ στη μία πλευρά του λαιμού. Κατά την εκτίμησή του, η συγκεκριμένη εικόνα συνάδει περισσότερο με στραγγαλισμό από άλλο άτομο παρά με αυτοκτονικό απαγχονισμό.

Ο Φρίμαν συνεργάστηκε για την αξιολόγηση των ευρημάτων με τον γνωστικό νευροεπιστήμονα Ιτιέλ Ντρορ και τον ιατροδικαστή Άντερς Έρικσον. Οι τρεις επιστήμονες επιδιώκουν να δημοσιεύσουν τα συμπεράσματά τους σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομοτίμους.

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Ωστόσο, πρόκειται για επιστημονική εκτίμηση που αμφισβητεί το επίσημο πόρισμα και δεν αποτελεί νέα επίσημη διαπίστωση των αμερικανικών αρχών ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε.

Ο αδελφός του έδωσε πρόσβαση στον φάκελο της νεκροψίας

Καθοριστικό ρόλο στη νέα έρευνα είχε ο Μαρκ Έπσταϊν, αδελφός του χρηματιστή, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι ο θάνατός του δεν οφειλόταν σε αυτοκτονία. Ο ίδιος παρέδωσε στον Φρίμαν τον φάκελο της νεκροψίας τον Νοέμβριο του 2025, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εξετάσει στοιχεία και φωτογραφίες που δεν είχαν προηγουμένως αξιολογηθεί από τους συγκεκριμένους ανεξάρτητους ερευνητές.

Μάλιστα, ο Μαρκ Έπσταϊν ανάρτησε στο διαδίκτυο το σύνολο των φωτογραφιών από τον φάκελο της νεκροψίας, προκειμένου να είναι διαθέσιμες στο κοινό.

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Ο Φρίμαν διευκρίνισε ότι στόχος του δεν είναι να προσδιορίσει ποιος ενδεχομένως ευθύνεται για τον θάνατο του Έπσταϊν, αλλά να αναδείξει, όπως υποστηρίζει, τις παραλείψεις στην έρευνα και τα προβλήματα στην ιατροδικαστική αξιολόγηση.

Οι κάμερες, οι φύλακες και τα κενά στην έρευνα

Ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταϊν, τον Αύγουστο του 2019, είχε προκαλέσει από την πρώτη στιγμή έντονη αμφισβήτηση, εξαιτίας μιας σειράς περιστατικών που καταγράφηκαν στη φυλακή όπου κρατούνταν. Ο Έπσταϊν είχε βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι αμερικανικές αρχές κατέληξαν ότι αυτοκτόνησε διά απαγχονισμού, χρησιμοποιώντας ένα αυτοσχέδιο σχοινί από σεντόνι.

Ωστόσο, οι συνθήκες φύλαξής του προκάλεσαν σοβαρά ερωτήματα.

Οι δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι που είχαν την ευθύνη της επιτήρησής του φέρονται να αποκοιμήθηκαν, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιήσουν τους προβλεπόμενους ελέγχους για περίπου τρεις ώρες. Την ίδια ώρα, κάμερες ασφαλείας έξω από το κελί του παρουσίασαν προβλήματα λειτουργίας. Στο διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να καταγράφεται μια πορτοκαλί φιγούρα να κινείται προς την κατεύθυνση του κελιού στις 22:39, ενώ οι κρατούμενοι κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται ήδη κλειδωμένοι στα κελιά τους.

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Επιπλέον, μετά τον εντοπισμό της σορού, καταγράφηκαν προβλήματα στον τρόπο συλλογής και καταχώρισης των αποδεικτικών στοιχείων, ενώ ο ιατροδικαστής δεν είχε τη δυνατότητα να εξετάσει τον χώρο του κελιού.

Ιδιαίτερα ερωτήματα προκάλεσε και η κατάθεση του φύλακα που εντόπισε τον Έπσταϊν. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στο FBI, δεν θυμόταν εάν αφαίρεσε τη θηλιά από τον λαιμό του ούτε εάν την απομάκρυνε από το σώμα του.

Η δεύτερη ιατροδικαστική εκτίμηση και η διαφωνία με το επίσημο πόρισμα

Ο Δρ. Μάικλ Μπάντεν, ένας ακόμη ιατροδικαστής που είχε προσληφθεί από τον αδελφό του Έπσταϊν, είχε επίσης εκφράσει αμφιβολίες για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Ο ίδιος είχε επισημάνει ότι η θηλιά που βρέθηκε στο κελί δεν αντιστοιχούσε, κατά την εκτίμησή του, στα τραύματα που έφερε ο Έπσταϊν στον λαιμό.

«Τα σημάδια στον λαιμό του Έπσταϊν θα απαιτούσαν διαφορετικό είδος υλικού», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Από την άλλη πλευρά, η Κριστίν Ρόμαν, η ιατροδικαστής που πραγματοποίησε την αρχική νεκροψία και έκτοτε έχει αποχωρήσει από την αρμόδια υπηρεσία, είχε δηλώσει στις ομοσπονδιακές αρχές ότι ήταν βέβαιη πως ο θάνατος προήλθε από αυτοκτονία. Είχε επικαλεστεί, μεταξύ άλλων, την απουσία μωλώπων στο σώμα και την έλλειψη υπολειμμάτων κάτω από τα νύχια του, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα δεν παρέπεμπε σε στραγγαλισμό.

Ο Φρίμαν, ωστόσο, διαφωνεί με αυτή την αξιολόγηση. Υποστηρίζει ότι υπήρχαν τραύματα στο σώμα του Έπσταϊν που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν πάλη, ενώ θέτει και το ερώτημα γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις DNA κάτω από τα νύχια του.

Τι υποστηρίζουν οι αμερικανικές αρχές

Παρά τις νέες αμφισβητήσεις, η επίσημη θέση των αμερικανικών αρχών παραμένει αμετάβλητη. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το FBI και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης έχουν καταλήξει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε. Μάλιστα, το 2023, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε συμπεράσματα σχετικά με σοβαρές παραλείψεις στην εκτέλεση των καθηκόντων των σωφρονιστικών υπαλλήλων, χωρίς ωστόσο να αναθεωρήσει το πόρισμα περί αυτοκτονίας.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης επανέλαβε επίσης ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει την αρχική της απόφαση.

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Παράλληλα, οι αρχές είχαν αναφέρει ότι ο Έπσταϊν είχε παρουσιάσει συμπεριφορές που παρέπεμπαν σε αυτοκτονικές τάσεις τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ενώ είχε εντοπιστεί και ένα σημείωμα που θεωρήθηκε πιθανό αποχαιρετιστήριο μήνυμα.