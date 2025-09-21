Το ιαπωνικό κόλπο που μπορεί να σώσει ζωές -Γιατί πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί - iefimerida.gr

Ο «διάδρομος έκτακτης ανάγκης» είναι μια πρακτική που στην Ιαπωνία εφαρμόζεται αυθόρμητα, κερδίζοντας πολύτιμα λεπτά σε κάθε επείγον περιστατικό

Οι Ιάπωνες έχουν μια υψηλή οδηγική κουλτούρα και το επιβεβαιώνουν ακόμη μια φορά με μια κίνηση γνωστή ως jūtai shikkō, που είναι αυτονόητη για τους οδηγούς στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Μόλις ακουστεί σειρήνα, τα οχήματα κινούνται αμέσως προς τις άκρες του δρόμου, αφήνοντας μια καθαρή λωρίδα στη μέση.

