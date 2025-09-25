Ιαπωνία: Συνελήφθη 75χρονη που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη 20 χρόνια - iefimerida.gr

Συνελήφθη μια 75χρονη στην Ιαπωνία, η οποία φέρεται ότι διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν την περασμένη Τρίτη το πτώμα μιας ενήλικης γυναίκας σε έναν βαθύ καταψύκτη στο σπίτι της Κέικο Μόρι στο νομό Ιμπαράκι, βορειοανατολικά του Τόκιο.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η γυναίκα είχε πάει στην αστυνομία μαζί με μέλος της οικογένειάς της και είχε πει ότι το πτώμα που έχει στον καταψύκτη είναι της κόρης της, που είχε γεννηθεί το 1975, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της ιαπωνικής αστυνομίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι της, βρήκαν το πτώμα μιας γυναίκας, κουλουριασμένο, ντυμένο με ένα μπλουζάκι και εσώρουχα μέσα στον καταψύκτη.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι «το πτώμα βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης» και ότι θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.

Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη ως ύποπτη για εγκατάλειψη πτώματος, δήλωσε στους ερευνητές της αστυνομίας ότι η οσμή είχε απλωθεί στο σπίτι και ότι τότε αγόρασε τον καταψύκτη για να βάλει εκεί το πτώμα της κόρης της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 75χρονη έχει κι άλλα παιδιά και ζούσε μόνη μετά τον θάνατο του συζύγου της πριν από μερικές εβδομάδες, όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.