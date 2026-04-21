Η Ιαπωνία χαλαρώνει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων, ιστορική αναστροφή - iefimerida.gr

Η ιαπωνική κυβέρνηση θα χαλαρώσει τους κανόνες ως προς τις εξαγωγές όπλων, που είναι σε ισχύ εδώ και δεκαετίες, ανακοίνωσε σήμερα το Τόκιο, προχωρώντας σε αντιστροφή πολιτικής.

Πλέον θα επιτρέψει την πώληση θανατηφόρων όπλων στο εξωτερικό από τη χώρα με τη βαθιά ειρηνιστική παράδοση μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945.

Είσοδος της Ιαπωνίας στη διεθνή αγορά της στρατιωτικής βιομηχανίας

Η de facto εγκατάλειψη της πολιτικής αυτοπεριορισμού των εξαγωγών θανατηφόρων όπλων σηματοδοτεί την είσοδο της Ιαπωνίας στη διεθνή αγορά της στρατιωτικής βιομηχανίας.

«Χάρη σε αυτή τη μερική αναθεώρηση των ‘τριών αρχών’ που σχετίζονται με τη μεταφορά εξοπλισμών και τεχνολογιών της άμυνας και των συναφών κανόνων, θα γίνει πλέον καταρχήν εφικτό να εγκρίνονται μεταφορές αμυντικών εξοπλισμών, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων προϊόντων», συνόψισε ο Μινορού Κίχαρα, ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος στον Τύπο.

Η αλλαγή πολιτικής έχει επικυρωθεί ήδη από την κυβέρνηση και το ιαπωνικό συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, η οποία εκφράζει υπερεθνικιστικές θέσεις, επιχειρηματολογεί ότι η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στο αρχιπέλαγος να ενισχύσει την άμυνά του και ταυτόχρονα να τονώσει την εθνική αμυντική βιομηχανία, μετατρέποντάς τη σε κινητήρα οικονομικής ανάπτυξης.

«Μέχρι σήμερα, η μεταφορά στο εξωτερικό ολοκληρωμένων προϊόντων κατασκευασμένων στην εθνική επικράτεια περιοριζόταν στους τομείς της έρευνας και της διάσωσης, των μεταφορών, της επιτήρησης και του αγώνα κατά των ναρκών», αλλά πλέον, «χάρη σε αυτή την τροποποίηση, η μεταφορά κάθε αμυντικού εξοπλισμού θα γίνει καταρχήν εφικτή», ανέφερε η κ. Τακαΐτσι μέσω X.

Οι υποστηρικτές αυτής της απόφασης εκτιμούν πως η αλλαγή πολιτικής δεν θα αυξήσει ιδιαίτερα, άμεσα τουλάχιστον, τις εξαγωγές όπλων από την Ιαπωνία, ωστόσο θα επιτρέψει η χώρα να ενταχθεί περαιτέρω στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία.

Αυτό θα ενισχύσει τους αμυντικούς, διπλωματικούς και οικονομικούς δεσμούς με τους εταίρους της Ιαπωνίας, με φόντο την αυξανόμενη περιφερειακή αστάθεια, τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Κίνας και την «απειλή» της Βόρειας Κορέας, κατ’ αυτούς.

Ωστόσο η κυβερνητική απόφαση θορυβεί μέρος τουλάχιστον της κοινής γνώμης στην Ιαπωνία. Επικριτές της κ. Τακαΐτσι μιλούν για ανεπανόρθωτο πλήγμα στην αποφασιστικά φιλειρηνική πολιτική που άσκησε η Ιαπωνία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ