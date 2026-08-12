 Θρήνος στην Ιαπωνία -Ο άνθρωπος που μετέτρεψε την Toyota σε αυτοκρατορία έφυγε από τη ζωή - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην Ιαπωνία -Ο άνθρωπος που μετέτρεψε την Toyota σε αυτοκρατορία έφυγε από τη ζωή

Hiroshi Okuda
Ο Hiroshi Okuda έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της Toyota
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένας από τους ανθρώπους που έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στη σύγχρονη ιστορία της Toyota έφυγε από τη ζωή.

Μπορεί η Toyota να αποτελεί σήμερα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμπορικά επιτυχημένες εταιρείες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, ωστόσο η πορεία της προς την κορυφή δεν ήταν «εξασφαλισμένη» από την αρχή της δράσης της στον τομέα του αυτοκινήτου.

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