Θρήνος στην Ιαπωνία -Ο άνθρωπος που μετέτρεψε την Toyota σε αυτοκρατορία έφυγε από τη ζωή - iefimerida.gr

Ένας από τους ανθρώπους που έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στη σύγχρονη ιστορία της Toyota έφυγε από τη ζωή.

Μπορεί η Toyota να αποτελεί σήμερα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμπορικά επιτυχημένες εταιρείες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, ωστόσο η πορεία της προς την κορυφή δεν ήταν «εξασφαλισμένη» από την αρχή της δράσης της στον τομέα του αυτοκινήτου.

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