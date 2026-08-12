Θρήνος στην Ιαπωνία -Ο άνθρωπος που μετέτρεψε την Toyota σε αυτοκρατορία έφυγε από τη ζωή - iefimerida.gr

Ένας από τους ανθρώπους που έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στη σύγχρονη ιστορία της Toyota έφυγε από τη ζωή.
Μπορεί η Toyota να αποτελεί σήμερα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμπορικά επιτυχημένες εταιρείες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, ωστόσο η πορεία της προς την κορυφή δεν ήταν «εξασφαλισμένη» από την αρχή της δράσης της στον τομέα του αυτοκινήτου.
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