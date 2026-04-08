ΗΑΕ: Το Ιράν θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε σε κράτη του Κόλπου - iefimerida.gr

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέφρασαν την άποψη ότι το Ιράν θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι επιθέσεις του σε κράτη του Κόλπου.

Παράλληλα, ζήτησαν διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τους όρους της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

Τα Εμιράτα «ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της συμφωνίας ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης δέσμευση του Ιράν για άμεση παύση όλων των εχθροπραξιών στην περιοχή και το πλήρες κι άνευ όρων άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Σε ό,τι αφορά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου, απαιτείται «αταλάντευτη στάση, ιδίως για να διασφαλιστεί πως το Ιράν θα λογοδοτήσει» για τις καταστροφές και θα κληθεί να καταβάλει αποζημιώσεις, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

