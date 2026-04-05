ΗΑΕ: Επίθεση στο λιμάνι Χορ Φακάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ -Τέσσερις τραυματίες - iefimerida.gr

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ: Επίθεση στο λιμάνι Χορ Φακάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ -Τέσσερις τραυματίες

Πλοία στα στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το λιμάνι του Χορ Φακάν στα ΗΑΕ / Εικόνα αρχείου AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το λιμάνι Χορ Φακάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στην είσοδο των στενών του Ορμούζ, δέχτηκε επίθεση, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ενός βλήματος. Δεν διευκρινίστηκε το είδος του βλήματος αυτού, ούτε από πού προήλθε.

Ο ένας από τους τραυματίες, που είναι πιο σοβαρά, είναι Νεπαλέζος. Οι άλλοι τρεις είναι Πακιστανοί.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε κάνει αναφορά σε ένα επεισόδιο με «άγνωστης ταυτότητας βλήματα» που έπεσαν κοντά σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο εκείνη τη στιγμή φόρτωνε στο λιμάνι.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΗΑΕ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Στενά του Ορμούζ λιμάνι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

