ΗΑΕ: Επίθεση στο λιμάνι Χορ Φακάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ -Τέσσερις τραυματίες - iefimerida.gr

Το λιμάνι Χορ Φακάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στην είσοδο των στενών του Ορμούζ, δέχτηκε επίθεση, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια μετά την αναχαίτιση ενός βλήματος. Δεν διευκρινίστηκε το είδος του βλήματος αυτού, ούτε από πού προήλθε.

Ο ένας από τους τραυματίες, που είναι πιο σοβαρά, είναι Νεπαλέζος. Οι άλλοι τρεις είναι Πακιστανοί.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO είχε κάνει αναφορά σε ένα επεισόδιο με «άγνωστης ταυτότητας βλήματα» που έπεσαν κοντά σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο εκείνη τη στιγμή φόρτωνε στο λιμάνι.

