Η Τζόρτζια Μελόνι καβάλα σε άλογο σε ιππική έκθεση στη Βερόνα - iefimerida.gr

Μια απρόσμενη, έφιππη εμφάνιση έκανε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, κατά την επίσκεψή της στην 128η έκθεση Fieracavalli στη Βερόνα.

Η Μελόνι έδωσε για πρώτη φορά το παρών στην διεθνή έκθεση για τον ιππικό κλάδο, η οποία συγκεντρώνει περίπου 2.400 άλογα από 60 φυλές, καθώς και 700 εταιρείες από 25 χώρες.

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Αφού παρακολούθησε μια επίδειξη στο περίπτερο του Υπουργείου Γεωργίας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέβηκε απρογραμμάτιστα αλλά με άνεση σε ένα λευκό άλογο και έκανε μια σύντομη βόλτα μέσα σε μια αρένα, χαιρετώντας το πλήθος.

Αφού κατέβηκε από το άλογο, η Τζόρτζια Μελόνι περιηγήθηκε στους εξωτερικούς χώρους του εκθεσιακού κέντρου Veronafiere, και συνομίλησε με εκθέτες και επισκέπτες, βγάζοντας selfies με τον κόσμο.

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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική αξία του ιππικού κλάδου της Ιταλίας, σημειώνοντας ότι αποφέρει κύκλο εργασιών περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και στηρίζει περίπου 100.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Τόνισε επίσης τη στήριξη της κυβέρνησης σε έργα που στοχεύουν στο να καταστήσουν τα ιππικά αθλήματα και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα άλογα πιο προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.