Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για τις έρευνες του Abeille Marengo -«Δώσαμε τη συγκατάθεσή μας» λέει, αντι-NAVTEX ετοιμάζει η Ελλάδα - iefimerida.gr

Νέα NAVTEX εξέδωσαν οι αρμόδιες Αρχές της Τουρκίας σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Στη NAVTEX αναφέρεται ότι οι τουρκικές Αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τις έρευνες, οι οποίες διεξάγονται και εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

«Οι θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του τουρκικού συστήματος NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την από 18 Μαρτίου 2020 επιστολή, με αριθμό αναφοράς A/74/757. Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες για την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου από το πλοίο ABEILLE MARENGO, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Νοεμβρίου 2026 έως 19 Μαρτίου 2027, θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα ακόλουθα σημεία», αναφέρει η τουρκική NAVTEX.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα ετοιμάζει αντι-NAVTEX, ως απάντηση στην τουρκική NAVTEX.

Η Navtex της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 1127/26 MEDITERRANEAN SEA

1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

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2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35 20.46 N - 027 15.61 E

35 19.85 N - 027 25.20 E

35 13.14 N - 027 35.10 E

35 01.94 N - 027 42.89 E

34 47.85 N - 028 10.04 E

34 42.47 N - 028 40.81 E

34 26.64 N - 029 25.47 E

34 23.31 N - 029 32.66 E

34 17.27 N - 029 52.26 E

34 11.80 N - 029 58.14 E

34 11.30 N - 030 05.12 E

34 11.39 N - 030 10.16 E

34 14.77 N - 030 22.77 E

34 16.58 N - 030 47.94 E

34 16.21 N - 031 01.50 E

34 12.98 N - 031 58.64 E

34 11.33 N - 032 12.28 E

34 11.59 N - 032 16.26 E

LINE 2

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35 19.06 N - 027 15.23 E

35 18.46 N - 027 24.34 E

35 12.52 N - 027 33.34 E

35 00.55 N - 027 40.43 E

34 45.86 N - 028 08.84 E

34 40.75 N - 028 39.87 E

34 25.15 N - 029 24.13 E

34 21.91 N - 029 31.56 E

34 16.29 N - 029 50.62 E

34 10.31 N - 029 56.42 E

34 08.69 N - 030 03.04 E

34 09.16 N - 030 08.66 E

34 09.41 N - 030 12.39 E

34 11.58 N - 030 25.77 E

34 12.79 N - 030 44.83 E

34 13.69 N - 030 55.76 E

34 13.60 N - 031 07.73 E

34 12.80 N - 031 21.45 E

34 11.13 N - 031 31.70 E

34 08.16 N - 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27

Απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικό πλοίο

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο απέπλευσε λίγο μετά τις 6 μ.μ. το απόγευμα της Τρίτης από το λιμάνι του Ηρακλείου, με προορισμό την Κάρπαθο.

«Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ.

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Αργά το βράδυ της Τρίτης, το Abeille Marengo βρισκόταν βορειοδυτικά του Ηρακλείου, προφανώς κάνοντας τις εργασίες βαθμονόμησης, πριν κατευθυνθεί προς την Κάρπαθο.