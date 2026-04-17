Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί», δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας - iefimerida.gr

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ / Φωτογραφία αρχείου: AP
Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, προειδοποιώντας ότι οι Λιβανέζοι πολίτες που επιστρέφουν στον νότο ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν ξανά από τα σπίτια τους.

«Οι στρατιωτικοί χερσαίοι ελιγμοί στον Λίβανο και οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ κατέστησαν εφικτή την επίτευξη πολλών στόχων», αλλά η επιχείρηση δεν έχει «ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Κατζ, σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, πρώτη ημέρα μιας 10ήμερης εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής λιβανικής οργάνωσης.

«Η ζώνη ασφαλείας έχει εκκαθαριστεί από μαχητές και όπλα, είναι άδεια από κατοίκους και θα συνεχίσει να εκκαθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης σπιτιών σε χωριά της πρώτης γραμμής που έχουν γίνει de facto τρομοκρατικά φυλάκια», πρόσθεσε.

Αυτή η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ώρες αφού ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το Ισραήλ θα διατηρήσει τη ζώνη ασφαλείας

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ για να αποτρέψει «σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες» επιθέσεις και θα διατηρήσει μια ζώνη ασφαλείας 10 χιλιομέτρων κατά μήκος της λιβανικής πλευράς των συνόρων.

Ο Κατζ τόνισε ότι αυτή η ζώνη, που ονομάζεται από το Ισραήλ «γραμμή κατά των αρμάτων μάχης» γιατί αντιστοιχεί στο βεληνεκές αντιαρματικού πυραύλου, έχει «εκκαθαριστεί από τρομοκράτες και τα όπλα τους». Η αποστολή για την ασφάλεια του υπολοίπου της ζώνης ασφαλείας, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, θα ολοκληρωθεί «είτε μέσω διπλωματίας είτε με επανέναρξη στρατιωτικής δράσης».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι, οι οποίοι επιστρέφουν νότια καθώς τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν ξανά. «Αν οι μάχες συνεχιστούν, οι κάτοικοι που επιστρέφουν σε ασφαλή ζώνη θα πρέπει να απομακρυνθούν για να ολοκληρωθεί η αποστολή», συμπλήρωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

