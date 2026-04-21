Δείτε βίντεο: Η στιγμή που Αμερικανοί κομάντο κάνουν έφοδο σε τάνκερ ιρανικών συμφερόντων - iefimerida.gr

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που Αμερικανοί κομάντο κάνουν έφοδο σε τάνκερ ιρανικών συμφερόντων

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν βίντεο από την επιβίβαση στο ιρανικό πλοίο που κατέλαβαν
Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν βίντεο από την επιβίβαση στο τάνκερ ιρανικών συμφερόντων που κατέλαβαν στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Οι ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο χωρίς σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας και προειδοποιούν ότι θα χτυπήσουν τα δίκτυα του Ιράν «όπου κι αν δραστηριοποιούνται».

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι πραγματοποίησε «έλεγχο, θαλάσσια παρεμπόδιση και επιβίβαση» στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Το βίντεο ανήρτησαν οι ΗΠΑ από την επιβίβαση στο ιρανικό πλοίο

Το πλοίο-στόχος ταυτοποιήθηκε ως το M/T Tifani και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «χωρίς περιστατικά». Το Πεντάγωνο πρόσθεσε:

«Θα συνεχίσουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες επιβολής του ναυτικού δικαίου για να διακόψουμε τα παράνομα δίκτυα και να παρεμποδίσουμε τα πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις και παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν -όπου κι αν δραστηριοποιούνται. Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για τα πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις».

Πιστεύεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα πλοίο σταμάτησε εκτός της περιοχής αρμοδιότητας του Κεντρικού Στρατηγείου στο πλαίσιο του αποκλεισμού. Σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τον αποκλεισμό πέρα από την άμεση περιοχή γύρω από το Ιράν.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ