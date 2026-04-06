Η στιγμή της έκρηξης σε απόσταση αναπνοής από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ -Δεν υπέστη ζημιές [βίντεο] - iefimerida.gr

Μόλις 75 μέτρα μακριά από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ, έσκασε το πλήγμα που σήμανε συναγερμό στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Παρά την ισχύ της έκρηξης και το κοντινό της απόστασης, δεν σημειώθηκαν ζημιές στον σταθμό, ωστόσο, το συμβάν έχει ταρακουνήσει την ΔΟΑΕ, που επιβεβαίωσε το πλήγμα.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ επιβεβαίωσε μέσω δορυφορικών εικόνων πως ο σταθμός δεν έχει πληγεί.

