Λευκός Οίκος: Η στάση μας απέναντι στη Βενεζουέλα δεν έχει αλλάξει - iefimerida.gr

Η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη Βενεζουέλα «δεν έχει αλλάξει», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αφού ο Βενεζουελάνος πρόεδρος πρότεινε διάλογο με τις ΗΠΑ.
Η Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον παρέλαβε μια επιστολή του Μαδούρο προς τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιείχε «πολλά ψέματα» και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος «να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα για να βάλει τέλος στο παράνομο εμπόριο φονικών ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ».
Η επιστολή αυτή, με την οποία ο Μαδούρο ζητούσε απευθείας συνομιλίες, στάλθηκε μετά το πρώτο αμερικανικό πλήγμα σε ένα πλοίο από τη Βενεζουέλα που σύμφωνα με τον Τραμπ μετέφερε διακινητές ναρκωτικών.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
