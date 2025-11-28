Η σοκαριστική περιπέτεια υγείας της Γκαλ Γκαντότ κατά την εγκυμοσύνη της - iefimerida.gr

Η γνωστή ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ άνοιξε την καρδιά της για την προσωπική της περιπέτεια υγείας, η οποία είχε δραματική επίπτωση στη ζωή της και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Όπως αποκάλυψε, το 2023, η διάγνωση ενός θρόισμου στον εγκέφαλό της, ενώ ήταν έγκυος στον τέταρτο γιο της, αποτέλεσε μια «τεράστια τροπή» στη ζωή της.

Σε μια συγκινητική στιγμή κατά την απονομή του Hollywood Icon Award από το Women’s Guild Cedars-Sinai, η Γκαντότ περιέγραψε τις δραματικές εξελίξεις, που την ανάγκασαν να αντιμετωπίσει μια ζωή ή θάνατος κατάσταση. «Ήμουν οκτώ μηνών έγκυος όταν άρχισα να νιώθω έναν αφόρητο πονοκέφαλο. Στην αρχή προσπάθησα να τον αγνοήσω, αλλά η επιμονή της μητέρας μου να κάνω μαγνητική αποδείχθηκε σωτήρια», ανέφερε η ηθοποιός.

Η σοκαριστική διάγνωση

Μετά τη μαγνητική τομογραφία, η διάγνωση ήταν σοκαριστική: «Ο γιατρός με κάλεσε άμεσα στο νοσοκομείο και μου ανακοίνωσε ότι έπρεπε να μου αφαιρέσουν το μωρό για να σωθώ». Η Γκαντότ περιέγραψε τη στιγμή της γέννησης του γιου της, Όρι, ο οποίος ήρθε στον κόσμο σε ελάχιστο χρόνο μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο. «Ο Όρι είναι το φως μου, και το γεγονός ότι γεννήθηκε με έσωσε, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά», εξήγησε η ίδια.

Μετά τη γέννα, οι γιατροί προχώρησαν στην απαραίτητη επέμβαση για να την κρατήσουν στη ζωή, και η Γκαντότ ξύπνησε έχοντας στα χέρια της το πιο πολύτιμο δώρο: τη ζωή της και τον μικρό της γιο. «Ένιωσα ότι είχα λάβει δύο δώρα. Το πρώτο στην αγκαλιά μου — ο Όρι, και το δεύτερο στην καρδιά μου — μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή», τόνισε συγκινημένη.

Το νοσοκομείο Cedars-Sinai

Η διάσημη ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ιστορία του νοσοκομείου Cedars-Sinai, το οποίο ιδρύθηκε το 1918 από την εβραϊκή κοινότητα του Λος Άντζελες σε μια εποχή που οι Εβραίοι γιατροί και ασθενείς αντιμετώπιζαν σοβαρές διακρίσεις. «Αυτό το νοσοκομείο, που γεννήθηκε από την ανθεκτικότητα και την ενότητα, υπενθυμίζει ότι το φως και η συμπόνια πάντα επικρατούν», ανέφερε, αναγνωρίζοντας τη σημασία της φροντίδας και της συμπόνιας στην ιατρική.

Το όνομα του γιου της

Με το όνομα του γιου της να σημαίνει «φως» στα εβραϊκά, η Γκαντότ έκλεισε την ομιλία της με μια συγκινητική αναφορά στην αξία της ενότητας και της αλληλεγγύης: «Τα θαύματα συμβαίνουν όταν το θάρρος, η φροντίδα και η αγάπη ενώνονται. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους ήρωες που με βοήθησαν σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», δήλωσε με ευγνωμοσύνη.