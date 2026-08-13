Η Ρουμανία διακόπτει πλήρως τη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού της σταθμού, λόγω της ξηρασίας στον Δούναβη - iefimerida.gr

Η Ρουμανία έχει ξεκινήσει την πλήρη διακοπή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού της σταθμού, της Τσερναβόντα, λόγω της ραγδαίας πτώσης της στάθμης του Δούναβη.



Τα νερά του Δούναβη χρησιμοποιούνται για την ψύξη των εγκαταστάσεων του πυρηνικού σταθμού, ωστόσο η στάθμη έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, με αποτελέσμα την παύση της λειτουργίας του, όπως ανακοίνωσε η εθνική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας.

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Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε διακοπεί η λειτουργία του πρώτου αντιδραστήρα, ενώ με τη στάθμη του Δούναβη να φτάνει σε επίπεδα συναγερμού, αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας και του δεύτερου, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ατυχήματος.

Πυρηνικός σταθμός στη Ρουμανία: Προσπάθειες για εκτροπή των νερών του Δούναβη

Τις τελευταίες ημέρες καταβλήθηκαν προσπάθειες για την εκτροπή των υδάτων του Δούναβη με την ανατίναξη βράχων στην κοίτη του ποταμού και τη βύθιση φορτηγίδων φορτωμένων με βράχους, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν πρόσκαιρο.

Ρουμανία: Περιορισμοί στην κατανάλωση νερού



Η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί λόγω της ξηρασίας, που έχει αναγκάσει τις ρουμανικές αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις βραδινές ώρες αιχμής καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

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Η ρουμανική κυβέρνηση έχει ετοιμάσει σχέδιο για την κατά στάδια διακοπή της ηλεκτροδότησης προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές κατόπιν προειδοποίησης, αν καταστεί αναγκαίο.

Βορειότερα, η γειτονική Ουγγαρία έθεσε και πάλι σε λειτουργία μία τουρμπίνα του πυρηνικού σταθμού Paks έπειτα από την άνοδο της στάθμης των υδάτων του Δούναβη στην περιοχή μετά την εισροή ομβρίων υδάτων.