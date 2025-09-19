Η Ρωσία στέλνει στρατιώτες μέσα από άδειους αγωγούς φυσικού αερίου για να αποφύγουν τα ουκρανικά drones [βίντεο] - iefimerida.gr

Οι δυνάμεις της Ρωσίας που πασχίζουν να προελάσουν στα μέτωπα της Ουκρανία στέλνουν στρατιώτες μέσω άδειων αγωγών φυσικού αερίου προκειμένου να αποφύγουν τα εχθρικά drones.

To τελευταίο περιστατικό επιστράτευσης αγωγών στον πόλεμο έλαβε χώρα γύρω από την πόλη Κουπιάνσκ, έναν σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο σε απόσταση περίπου 120 χλμ. νοτιανατολικά του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Οι δυνάμεις της Ρωσίας πολιορκούν εδώ και εβδομάδες την πόλη και στην προσπάθειά τους να την ανακαταλάβουν έστειλαν στρατιώτες μέσω ενός αγωγού φυσικού αερίου κάτω από τον ποταμό Οσκιλ, σύμφωνα με αξιωματούχους των δύο εμπόλεμων χωρών.

Ο πόλεμος των αγωγών

Είναι κάτι που είχαν ξακανάνει και τον περασμένο Μάρτιο Ρώσοι κομάντος, όταν μέσω αγωγού φυσικού αερίου κοντά στην πόλη Σούτζα φέρονται να αιφνιδίασαν ουκρανικές δυνάμεις στην ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

Αλλά η διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων μέσω αγωγών πιθανώς είναι πιθανό να εξελιχθεί σε ένα πιο κυρίαρχο μέρος της στρατηγικής του Κρεμλίνου, δεδομένου του πυκνού δικτύου συνδέσεων φυσικού αερίου εντός της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο και podcaster με έδρα τη Μόσχα, Βάλερι Σιργιάεφ.

«Αυτή είναι μια πολύτιμη οδός για την ασφαλή μετακίνηση στρατευμάτων», δήλωσε ο Σιργιάεφ σε συνέντευξή του διαφημίζοντας τους αγωγούς ως μια μέθοδο μεταφοράς ανθεκτική σε πλήγματα drones και ως εκ τούτου ιδανική για τους επιτιθέμενους. Η Ρωσία δεν έχει παραδεχτεί επίσημα ότι χρησιμοποιεί αυτή την τακτική και το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό του Bloomberg.

Τα αντίμετρα των Ουκρανών

Οι ουκρανικές δυνάμεις, ωστόσο, δεν έχουν μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, αφού πλημμύρισαν τμήματα αγωγών ή τοποθετούν συρματοπλέγματα σε άλλους.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι η έξοδος του αγωγού στο Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου και δεν οδηγεί στο κέντρο της πόλης.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν μια καλοκαιρινή επίθεση, με τους Ουκρανούς υπερασπιστές να αντιμετωπίζουν συνεχείς επιθέσεις στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ και στη Ζαπορίζια στο νότο - αν και η επιχείρηση δεν έχει αποφέρει σημαντικά εδαφικά κέρδη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο στρατός του εξαπολύει αντεπίθεση στην περιοχή.

Το προηγούμενο της Αβντιίφκα

Χιλιάδες χιλιόμετρα του ρωσο-ουκρανικού συστήματος αγωγών σχηματίζουν ένα τεράστιο δίκτυο της σοβιετικής εποχής που κάποτε μετέφερε το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών φυσικού αερίου της Μόσχας προς την Ευρώπη. Η διαμετακόμιση διεκόπη πλήρως τον Ιανουάριο, μετά τη λήξη της μακροχρόνιας σύμβασης και το Κίεβο αρνήθηκε να την ανανεώσει για να μπλοκάρει έσοδα που βοηθούν στη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας.

Η τακτική της μετακίνησης στρατευμάτων μέσω υπόγειων διαδρομών εφαρμόστηκε από τη Ρωσία για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2024 κατά την κατάληψη της πόλης Αβντιίβκα ﻿στο Ντονέτσκ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ως αγωγό ένα κανάλι αποχέτευσης προκειμένου να παραβιάσουν την ουκρανική γραμμή άμυνας και να συνδράμουν στην εισβολή στην πόλη, πυροδοτώντας μια υποχώρηση των δυνάμεων του Κιέβου.

Σε έναν πόλεμο, όπου χρησιμοποιούνται ευρέως τα drones και οι παρεμβολές GPS η υπόγεια μετακίνηση μέσω αγωγών περιλαμβάνει καινοτομίες όπως η ανάπτυξη μηχανοκίνητων καροτσιών για να διασφαλιστεί η σιωπή, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν από στρατιωτικούς bloggers.

Για την επιχείρηση του περασμένου Μαρτίου στη Σούτζα οι ρωσικές δυνάμεις άδειασαν τον αγωγό φυσικού αερίου,δημιούργησαν θαλάμους στο εσωτερικό του και εγκατέστησαν φρεάτια εξαερισμού. Ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από το κρατικό δίκτυο Rossiya 1 της Ρωσίας έδειξε εκατοντάδες στρατιώτες να περνούν πολλές ώρες στον θάλαμο, με μερικούς να πασχίζουν να αναπνεύσουν.