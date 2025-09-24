 Η Ρωσία απαντά στον Τραμπ: «Βαθιά εσφαλμένη» η άποψη ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει εδάφη - iefimerida.gr
Η Ρωσία απαντά στον Τραμπ: «Βαθιά εσφαλμένη» η άποψη ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει εδάφη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ σε δεύτερο πλάνο
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ σε δεύτερο πλάνο / Φωτογραφία αρχείου: AP Photo/Jae C. Hong
Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δήλωση ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία, έδωσε το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα, όπως μεταδίδει το SkyNews, ανέφερε ότι μια τέτοια ιδέα είναι «βαθιά εσφαλμένη».

Απορρίπτοντας περαιτέρω τα σχόλια, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η εισβολή του «δεν ήταν ένας άσκοπος πόλεμος».

Πρόσθεσε επίσης ότι η διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με την Ουάσινγκτον προχωρά πολύ πιο αργά από ό,τι είχε ελπίσει.

Τραμπ: Η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα εδάφη της αλλά «ίσως να πάει και ακόμη παραπέρα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία μετά την εισβολή της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ έγραψε ότι θα συνεχίσει να εφοδιάζει με όπλα το ΝΑΤΟ «ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά».

Η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα εδάφη της αλλά «ίσως να πάει και ακόμη παραπέρα», πρόσθεσε.

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει πολύ με χάρτινη τίγρη».

«Ο Πούτιν και η Ρωσία είναι σε ΣΟΒΑΡΗ οικονομική κρίση και τώρα είναι η ώρα για να δράσει η Ουκρανία», συνέχισε η ανάρτηση.

«Με τον καιρό, με υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά Σύνορα από τα οποία ξεκίνησε αυτός ο Πόλεμος, είναι μια εφικτή δυνατότητα», υποστήριξε.

Ο Τραμπ πίστευε ότι η καλή προσωπική σχέση του με τον Πούτιν θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο σήμερα παραδέχτηκε ότι αυτή η σχέση φαίνεται πως «δεν σήμαινε τίποτα»

