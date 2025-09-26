Η πτήση του Νετανιάχου για ΗΠΑ έγινε viral -Απέφυγε χώρες για να μη συλληφθεί [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ταξίδεψε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με μια ασυνήθιστη πτήση, η οποία ακολούθησε μια... ιδιαίτερη πορεία.

Ο λόγος; Προκειμένου να αποφύγει χώρες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να εκτελέσουν το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί εις βάρος του για εγκλήματα πολέμου.

Βίντεο: Η πτήση Νετανιάχου για ΗΠΑ που έγινε viral

Ο Νετανιάχου αναχώρησε από το Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης με προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η πτήση, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα περνούσε πάνω από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, τελικά ακολούθησε τη διαδρομή κατά μήκος της Μεσογείου και πέρασε από τα Στενά του Γιβραλτάρ. Σύμφωνα με το FlightRadar24, το αεροσκάφος πέταξε σύντομα πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά απέφυγε εντελώς τον γαλλικό και τον ισπανικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα το ταξίδι να διαρκέσει περισσότερο.

Δείτε το βίντεο με την πτήση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου:

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δεν έχει σχολιάσει επισήμως την επιλογή αυτής της διαδρομής, όπως αναφέρει το CNN, ενώ πριν από δύο εβδομάδες είχε ανακοινώσει ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι και μέλη της συνοδείας του Νετανιάχου δεν θα τον ακολουθούσαν για «τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τη χωρητικότητα και την ασφάλεια».

Γαλλική διπλωματική πηγή επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία είχε εγκρίνει ισραηλινό αίτημα για διέλευση από τον εναέριο χώρο της, ωστόσο «τελικά αποφάσισαν να ακολουθήσουν άλλη διαδρομή και δεν γνωρίζουμε τον λόγο», τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τον περασμένο Νοέμβριο, κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η πιθανότητα υποχρεωτικής προσγείωσης και σύλληψης σε περίπτωση που το αεροσκάφος περνούσε πάνω από χώρες–μέλη του ΔΠΔ φαίνεται να έχει βαρύνει στις αποφάσεις για τη διαδρομή.

Σημειώνεται πως ούτε το Ισραήλ, αλλά ούτε και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.