Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος - iefimerida.gr

«Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ» τονίζει ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην πρώτη του αντίδραση μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά.



Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απευθύνει στους δυτικούς ηγέτες οι οποίοι αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης, ο Νετανιάχου υπογραμμίζει -όπως έκανε και σε ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο λίγο πριν την κίνηση αναγνώρισης- ότι «έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

«Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς. Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σ.σ.) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπουργείο Εξωτερικών Ισραήλ: Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη μονομερή δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους

Νωρίτερα το υπουργείο εξωτερικών του Ισραήλ σε ανακοίνωση ανέφερε ότι «το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τη μονομερή δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες».

«Η δήλωση αυτή δεν ευνοεί την ειρήνη, αντίθετα, αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις προοπτικές επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στο μέλλον", προσθέτει καταγγέλλοντας«μια ανταμοιβή για τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα. Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί κανένα αποσπασματικό ή φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να δεχτεί ευπρόσβλητα σύνορα»

«Η απόφαση αυτή αντιβαίνει σε κάθε λογική διαπραγμάτευσης και αναζήτησης συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και θα απομακρύνει περαιτέρω την πολυπόθητη ειρήνη. Εάν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση θέλουν πράγματι να σταθεροποιήσουν την περιοχή, πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα της», υπογραμμίζει το υπουργείο σε ανάρτηση.

Η ταυτόχρονη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Αυστραλία και Καναδά

Νωρίτερα το μεσημέρι, Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, σε μια κίνηση η οποία προκλήθηκε από την απογοήτευση για τον πόλεμο στη Γάζα και έχει στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών.

Με την απόφασή τους, οι τρεις αυτές χώρες συντάχθηκαν με περίπου 140 άλλες, οι οποίες υποστηρίζουν επίσης τη φιλοδοξία των Παλαιστινίων να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη πατρίδα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη.

Η απόφαση της Βρετανίας έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος, με δεδομένο τον μείζονα ρόλο της στη δημιουργία του Ισραήλ ως σύγχρονου κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Σήμερα, για να αναβιώσουμε την ελπίδα της ειρήνης για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς και μιας λύσης των δύο Κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης», έγραψε στο X ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της Γαλλίας, αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας αυτή την εβδομάδα κατά τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Οι υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησαν να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη ως απάντηση στις αναγνωρίσεις αυτές.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Μπεν Γκβιρ δήλωσε πως οι σημερινές αποφάσεις της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας είναι μια ανταμοιβή «δολοφόνων» - μια αναφορά στην ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, η επίθεση της οποίας στο Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023, προκάλεσε τον πόλεμο. Η επίθεση αυτή είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους ενώ 251 είχαν συλληφθεί όμηροι και μεταφερθεί στη Γάζα.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία (...) επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», ανέφερε ακόμα ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο ίδιος ζήτησε επίσης την «πλήρη διάλυση της Παλαιστινιακής Αρχής».

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε επίσης μέσω του X πως «η μόνη απάντηση σ' αυτό το αντιισραηλινό διάβημα είναι η προσάρτηση των εδαφών της πατρίδας του εβραϊκού λαού στην Ιουδαία-Σαμάρεια και η οριστική εγκατάλειψη της παράλογης ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους».

«Κύριε πρωθυπουργέ, ήρθε η στιγμή και η απόφαση είναι στα χέρια σας», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.