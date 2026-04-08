﻿Η προσωρινή εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν «μούδιασε» το Ισραήλ -«Ντόναλντ, πραγματικά δείλιασες» - iefimerida.gr

Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έγινε αποδεκτή από το Ισραήλ, αλλά με πολύ σοβαρές επιφυλάξεις και σκληρές αντιδράσεις.﻿

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Το Ισραήλ αποδέχεται επισήμως την προσωρινή εκεχειρία, θέτοντας όμως ως όρους το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των ιρανικών επιθέσεων. Ταυτόχρονα, διευκρινίζει πως ο Λίβανος εξαιρείται από τη συμφωνία και οι επιχειρήσεις εκεί συνεχίζονται.

Αποκαλύπτεται ότι ο Νετανιάχου είχε εκφράσει ιδιωτικά στον Τραμπ τις έντονες επιφυλάξεις του για την εκεχειρία. Παράλληλα, διαψεύδονται κατηγορηματικά οι αναφορές Πακιστανών μεσολαβητών ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και τον Λίβανο, όπου η ένταση παραμένει υψηλή.

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ ξεσπούν σφοδρές αντιδράσεις, με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, να κατηγορεί τον Νετανιάχου για στρατηγική αποτυχία και πρωτοφανή πολιτική καταστροφή, αγνοώντας την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Η ανακοίνωση της προσωρινής εκεχειρίας δύο εβδομάδων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προκάλεσε έντονη κινητικότητα στο Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου να χαιρετίζει επισήμως την εξέλιξη, αλλά ταυτόχρονα να εκφράζει σαφείς επιφυλάξεις, ενώ η αντιπολίτευση αντέδρασε, μιλώντας για στρατηγική αποτυχία της κυβέρνησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, το Ισραήλ στηρίζει την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα ανοίξει άμεσα τα Στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει κάθε επίθεση κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.

Το Ισραήλ συνέχισε να βομβαρδίζει και μετά την εκεχειρία

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το Ισραήλ υποστηρίζει την αμερικανική προσπάθεια να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα αποτελεί πλέον απειλή σε ζητήματα πυρηνικών, βαλλιστικών πυραύλων και τρομοκρατίας για την Αμερική, το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη στη Μ. Ανατολή.

Από το γραφείο του Νετανιάχου υπογραμμίζεται επίσης ότι η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, παρά τις αντίθετες αναφορές που προήλθαν από Πακιστανούς μεσολαβητές. Η διευκρίνιση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την αρχική ανακοίνωση της συμφωνίας, ενώ αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στην εφημερίδα «Times of Israel» ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνέχιζε τις επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν, παρά την αναγγελία της κατάπαυσης του πυρός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν συντονιστεί εκ των προτέρων με το Ισραήλ και τόνισε ότι το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να έχει πετύχει τις βασικές του απαιτήσεις, όπως η οριστική λήξη του πολέμου, η άρση των κυρώσεων και η καταβολή αποζημιώσεων. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε το Τελ Αβίβ πως στις επικείμενες διαπραγματεύσεις που θα φιλοξενήσει το Πακιστάν θα επιμείνει στην πλήρη απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού από το Ιράν, στη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου και στην εξάλειψη της απειλής των βαλλιστικών πυραύλων.

Παράλληλα, περιφερειακός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκεχειρία επιτρέπει στο Ιράν και το Ομάν να επιβάλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την ανοικοδόμηση. Τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο, θεωρούνται διεθνής πλωτή οδός και ιστορικά δεν επιβάλλονταν διόδια, ενώ πριν από τον πόλεμο διέρχονταν περισσότερα από 100 πλοία ημερησίως χωρίς τεχνικούς περιορισμούς.

Ο Νετανιάχου δεν έβλεπε θετικά μια κατάπαυση του πυρός

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα του Axios τη Δευτέρα αποκάλυψε ότι ο Νετανιάχου είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για μια ενδεχόμενη εκεχειρία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε προτρέψει τον Τραμπ να μην επιδιώξει κατάπαυση του πυρός, ανέφερε.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι μια πρόωρη κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να δημιουργήσει στρατηγικούς κινδύνους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ, ωστόσο, είπε στον Νετανιάχου ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί εκεχειρία με το Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη αποδεχτεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Επανέλαβε ότι οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον περιλαμβάνουν την παράδοση από το Ιράν όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει και τη δέσμευση να μην ξαναρχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο Λίβανος εκτός εκεχειρίας

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 10 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, ενώ δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ είχε συμφωνήσει στην προσωρινή εκεχειρία και στην αναστολή των βομβαρδισμών. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και την παύση της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στον Λίβανο, γεγονός που διαψεύστηκε από το Τελ Αβίβ.

Η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς η ισραηλινή επίθεση έχει προκαλέσει τουλάχιστον 1.500 θανάτους και τον εκτοπισμό περίπου 1,2 εκατ. ανθρώπων. Η εμπλοκή της χώρας ξεκίνησε όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ σε ένδειξη στήριξης προς το Ιράν, δύο ημέρες μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη, οδηγώντας σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιδράσεις στην αντιπολίτευση -«Ο Νετανιάχου απέτυχε»

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία πολιτική καταστροφή. Σε ανάρτησή του στο X δήλωσε ότι «ουδέποτε στην ιστορία μας είχαμε μια τέτοια πολιτική καταστροφή», προσθέτοντας ότι «δεν ζητήθηκε καν η γνώμη του Ισραήλ για αποφάσεις που αφορούν τα θεμέλια της εθνικής του ασφάλειας».

«Ο στρατός έφερε σε πέρας όλα όσα του ζητήθηκαν και ο πληθυσμός επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, όμως ο Νετανιάχου απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που είχε ο ίδιος θέσει», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ και μέλος του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit, βουλευτής Ζβίκα Φόγκελ, αντέδρασε στην κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Τραμπ με μια ανάρτηση στο X, γεμάτη σκληρή κριτική.

«Ντόναλντ, πραγματικά δείλιασες», έγραψε, χρησιμοποιώντας την εβραϊκή λέξη για το «παπάκι» για να περιγράψει τον Αμερικανό πρόεδρο, η οποία στην αργκό υπονοεί αδυναμία ή έλλειψη σθένους.