Η πρόσκληση της Άντριας Κατσιματίδη στον Λευκό Οίκο, το δημόσιο ευχαριστώ στον Τραμπ και το ταξίδι στην Ελλάδα [εικόνες] - iefimerida.gr

Έκπληξη ήταν για πολλούς χρήστες των social media η κίνηση του Αμερικανού προέδρου να ανεβάσει στην πλατφόρμα trouth social φωτογραφία της συζύγου του Ελληνα billionaire Τζον Κατσιματίδη, Μάργκο, με το σχόλιο: «Υπέροχη κόρη. Τιμή μου»

Την απάντηση έδωσε η κόρη του ζευγαριού Άντρια Κατσιματίδη εξηγώντας ότι ο πατέρας της έστειλε μήνυμα στον πρόεδρο για να τον ευχαριστήσει που προσκάλεσε την κόρη του στη μεγάλη γιορτή στον Λευκό Οίκο για τα γενέθλιά του και τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού κράτους, όπου η Άντρια είχε δώσει το «παρών».

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Η ανάρτηση Τραμπ

Η Άντρια Κατσιματίδη στον Λευκό Οίκο

Το δημόσιο ευχαριστώ στον πρόεδρο Τραμπ

«Ο πατέρας μου έστειλε μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ για να τον ευχαριστήσει και με "αληθινό στιλ Τραμπ", ο πρόεδρος απάντησε με ένα πολύ ευγενικό μήνυμα για μένα. Τι τιμή!», έγραψε η κόρη του Τζον και της Μάργκο Κατσιματίδη στο Instagram.

Η Άντρια Κατσιματίδη είναι πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών στο Μανχάταν από το 2017.

Το δημόσιο ευχαριστώ στον πρόεδρο Τραμπ

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Πάντως, μετά τη γιορτή στον Λευκό Οίκο, η Άντρια Κατσιματίδη ταξίδεψε για ολιγοήμερες διακοπές στην Ελλάδα. Επισκέφθηκε, μεταξύ άλλων, τη Μήλο, τη Σέριφο και τη Θεσσαλονίκη πριν επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για τη γιορτή του πατέρα, ώστε να βρεθεί δίπλα στον Έλληνα μεγιστάνα της Red Apple που είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ.



Η κόρη του Έλληνα μεγιστάνα βρέθηκε πρόσφατα στη Μήλο

Ο Τζον και η Μάργκο Κατσιματίδη έχουν ακόμα ένα παιδί, τον Τζον jr, ο οποίος παντρεύτηκε πριν από ενάμιση χρόνο στη Νέα Υόρκη και έχει αποκτήσει δύο γιους.